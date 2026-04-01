पंचकूला में फर्जी DSP बनकर 35 लाख की धोखाधड़ी, दो सगे भाई गिरफ्तार, CCTV टेंडर के आड़ में फ्रॉड
पंचकूला में फर्जी डीएसपी बनकर सीसीटीवी टेंडर दिलाने कि आड़ में फ्रॉड करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 1, 2026 at 8:03 PM IST
पंचकूला: पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने हरियाणा पुलिस का फर्जी डीएसपी बनने और टेंडर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान विपुल गोयल और उसके भाई तरुण गोयल के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से फ्रॉड की गई कुछ राशि और हरियाणा पुलिस के डीएसपी की फर्जी वर्दी बरामद की है.
सीसीटीवी कैमरों के सरकारी टेंडर का लालच: मामले में एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "पानीपत निवासी योगेश नामक व्यक्ति ने शिकायत दी. शिकायत के अनुसार वर्ष 2014 में तरुण गोयल ने अपने भाई विपुल गोयल की मुलाकात योगेश से करवाई और दावा किया कि विपुल ने डीएसपी का पद हासिल कर लिया है. योगेश का विश्वास जीतने के लिए आरोपी विपुल अकसर पुलिस की वर्दी पहनकर उससे मिलता था. योगेश को भरोसे में लेने के बाद आरोपियों ने उसे सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी सरकारी टेंडर दिलाने का लालच दिया. नतीजतन विश्वास में आए योगेश ने फरवरी 2017 में पंचकूला सेक्टर-6 में आरोपियों को 15 लाख रुपये नकद सौंपे. ऐसे ही आरोपियों ने योगेश से विभिन्न बैंक खातों और नकद राशि किश्तों में कुल 35 लाख रुपये ऐंठ लिए."
पीड़ित की जांच में धोखाधड़ी से पर्दा उठा: पीड़ित योगेश ने बताया कि "वर्ष 2017 से 2022 तक टेंडर नहीं मिलने पर जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों भाई टाल-मटोल करने लगे. फिर जून 2023 में दबाव बनाने पर आरोपियों ने योगेश को केवल 1.96 लाख रुपये वापस किए और उसके बाद संपर्क तोड़ लिया." ऐसे में योगेश ने अपने स्तर पर जांच की तो पता लगा कि आरोपी विपुल गोयल पुलिस में कोई अधिकारी नहीं है.
तीन दिन की रिमांड अवधि में वर्दी बरामद: मामले की शिकायत पर 11 सितंबर 2025 को सेक्टर-7 थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 406, 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया. फिर एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर योगविन्द्र सिंह के नेतृत्व में जांच अधिकारी एएसआई गुरबचन ने टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बीती 28 मार्च गिरफ्तार किया. इसके बाद 29 मार्च को कोर्ट से आरोपियों का तीन दिन का रिमांड हासिल किया गया. रिमांड अवधि के दौरान आरोपी तरुण और विपुल से धोखाधड़ी में इस्तेमाल हरियाणा पुलिस के डीएसपी की फर्जी वर्दी बरामद की गई. रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.