आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी; ट्रेन में सीट न मिलने पर फैलाई अफवाह, कानपुर के दो भाई गिरफ्तार
जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया, दीपक चौहान और अंकित चौहान को ट्रेन में बम की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 8:18 PM IST
कानपुर: गुरुवार रात को आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन में हड़कंप मच गया था. दिल्ली से आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया. इसके बाद कानपुर पुलिस, जीआरपी और बम निरोधक दस्ता की टीमों ने काफी देर तक पूरी ट्रेन की चेकिंग की लेकिन. जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया.
बम की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप: जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की गई, तो कंट्रोल रूम को सूचना देने वाले दोनों भइयों को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि ट्रेन की जनरल बोगी में उन्हें सीट नहीं मिल रही थी. इस वजह से उन्होंने ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी.
बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन की चेकिंग की: कानपुर के रेलवे सहायता केंद्र मे कल देर रात अमरपाली ट्रेन में बम होने की रेलवे को सूचना मिली. सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जीआरपी, कानपुर पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने देर रात आम्रपाली एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर आते ही सघन चेकिंग की. पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई. यात्रियों से भी पूछताछ की गई. जब ट्रेन में कोई विस्फोटक नहीं मिला, तो ट्रेन को रवाना करदिया गया.
घाटमपुर में रहने वाले दीपक और अंकित गिरफ्तार: जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम में फोन करने वाले की तलाश शुरू की गई, तो जांच में पता चला कि फोन स्विच ऑफ है. इसके बाद उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया. शुक्रवार को मोबाइल ऑन होते ही दो भाइयों दीपक चौहान और अंकित चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपी घाटमपुर के रहने वाले हैं. दीपक इसके पहले भी इस तरह की अफवाह फैला चुका था.
ट्रेन में सीट ने मिलने पर फैलाई अफवाह: इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि दीपक चंडीगढ़ में एक कंपनी में मजदूरी करता है. अंकित जयपुर में लकड़ी को पेंट करने का काम करता है. दोनों भाई दिल्ली से आम्रपाली ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हुए थे. ट्रेन में भीड़ अधिक थी और ट्रेन में सीट मिल नहीं रही थी. दीपक ने इटावा के पास कंट्रोल रूम को फोन किया था.
फोर्स देखकर डर गये थे दोनों भाई: जब कानपुर में ट्रेन रुकी तो फोर्स देखकर दोनों डर गये और उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया. इसके बाद दोनों ट्रेन से उतर गए. स्टेशन के पास ही फेथफुलगंज में दोनों छिप गए. सुबह जैसे ही इनका फोन ऑन हुआ, तो इनको पकड़ लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.
