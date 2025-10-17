ETV Bharat / state

आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी; ट्रेन में सीट न मिलने पर फैलाई अफवाह, कानपुर के दो भाई गिरफ्तार

दीपक चंडीगढ़ में एक कंपनी में मजदूरी करता है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: गुरुवार रात को आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन में हड़कंप मच गया था. दिल्ली से आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया. इसके बाद कानपुर पुलिस, जीआरपी और बम निरोधक दस्ता की टीमों ने काफी देर तक पूरी ट्रेन की चेकिंग की लेकिन. जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया. बम की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप: जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की गई, तो कंट्रोल रूम को सूचना देने वाले दोनों भइयों को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि ट्रेन की जनरल बोगी में उन्हें सीट नहीं मिल रही थी. इस वजह से उन्होंने ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी. दीपक चौहान और अंकित चौहान गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat) बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन की चेकिंग की: कानपुर के रेलवे सहायता केंद्र मे कल देर रात अमरपाली ट्रेन में बम होने की रेलवे को सूचना मिली. सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जीआरपी, कानपुर पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने देर रात आम्रपाली एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर आते ही सघन चेकिंग की. पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई. यात्रियों से भी पूछताछ की गई. जब ट्रेन में कोई विस्फोटक नहीं मिला, तो ट्रेन को रवाना करदिया गया.