ETV Bharat / state

आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी; ट्रेन में सीट न मिलने पर फैलाई अफवाह, कानपुर के दो भाई गिरफ्तार

जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया, दीपक चौहान और अंकित चौहान को ट्रेन में बम की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
दीपक चंडीगढ़ में एक कंपनी में मजदूरी करता है. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: गुरुवार रात को आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन में हड़कंप मच गया था. दिल्ली से आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया. इसके बाद कानपुर पुलिस, जीआरपी और बम निरोधक दस्ता की टीमों ने काफी देर तक पूरी ट्रेन की चेकिंग की लेकिन. जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया.

बम की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप: जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की गई, तो कंट्रोल रूम को सूचना देने वाले दोनों भइयों को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि ट्रेन की जनरल बोगी में उन्हें सीट नहीं मिल रही थी. इस वजह से उन्होंने ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी.

दीपक चौहान और अंकित चौहान गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)

बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन की चेकिंग की: कानपुर के रेलवे सहायता केंद्र मे कल देर रात अमरपाली ट्रेन में बम होने की रेलवे को सूचना मिली. सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जीआरपी, कानपुर पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने देर रात आम्रपाली एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर आते ही सघन चेकिंग की. पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई. यात्रियों से भी पूछताछ की गई. जब ट्रेन में कोई विस्फोटक नहीं मिला, तो ट्रेन को रवाना करदिया गया.

घाटमपुर में रहने वाले दीपक और अंकित गिरफ्तार: जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम में फोन करने वाले की तलाश शुरू की गई, तो जांच में पता चला कि फोन स्विच ऑफ है. इसके बाद उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया. शुक्रवार को मोबाइल ऑन होते ही दो भाइयों दीपक चौहान और अंकित चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपी घाटमपुर के रहने वाले हैं. दीपक इसके पहले भी इस तरह की अफवाह फैला चुका था.

Photo Credit: ETV Bharat
पूरी ट्रेन की चेकिंग हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रेन में सीट ने मिलने पर फैलाई अफवाह: इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि दीपक चंडीगढ़ में एक कंपनी में मजदूरी करता है. अंकित जयपुर में लकड़ी को पेंट करने का काम करता है. दोनों भाई दिल्ली से आम्रपाली ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हुए थे. ट्रेन में भीड़ अधिक थी और ट्रेन में सीट मिल नहीं रही थी. दीपक ने इटावा के पास कंट्रोल रूम को फोन किया था.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में जीआरपी हरकत में आई (Photo Credit: ETV Bharat)

फोर्स देखकर डर गये थे दोनों भाई: जब कानपुर में ट्रेन रुकी तो फोर्स देखकर दोनों डर गये और उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया. इसके बाद दोनों ट्रेन से उतर गए. स्टेशन के पास ही फेथफुलगंज में दोनों छिप गए. सुबह जैसे ही इनका फोन ऑन हुआ, तो इनको पकड़ लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत, अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

TAGGED:

TWO BROTHERS ARRESTED IN KANPUR
INDIAN RAILWAY GRP
GRP INSPECTOR OM NARAYAN SINGH
RUMOUR OF BOMB IN AMRAPALI EXPRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.