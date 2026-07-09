युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार, पुरानी रंजिश और रास्ते को लेकर किया था युवक का मर्डर
आरोपियों ने घात लगाकर युवक पर हथियारों से हमलाकर उसकी हत्या कर दी थी.
Published : July 9, 2026 at 3:50 PM IST
झालावाड़: जिले की सारोला कलां थाना पुलिस ने रास्ते के विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियारों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने खुलासा किया कि पुरानी रंजिश और रास्ते के विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई थी.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों खण्डी गांव निवासी इन्द्रराज की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद मृतक के साथी सत्यनारायण ने सारोला कला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया कि वह इन्द्रराज के साथ मोटरसाइकिल से खेत से गांव लौट रहा था. इसी दौरान गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे भगवानदास और राजेन्द्र उर्फ राजू ने उनका रास्ता रोक लिया. दोनों आरोपियों ने धारदार हथियारों से इन्द्रराज पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया. बाद में गंभीर रूप से घायल इन्द्रराज को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा एवं वृत्ताधिकारी गरिमा जिंदल के नेतृत्व में थानाधिकारी बुद्धराम की टीम का गठन किया गया. टीम ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए तथा मुखबिर तंत्र और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके और मृतक के बीच खेत पर आने-जाने के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.
कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर कहासुनी और धमकी हुई थी. परिवार के सम्मान और पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने हत्या की साजिश रची तथा इन्द्रराज के गांव लौटते समय उस पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने मामले में दो सगे भाइयों भगवानदास और राजेन्द्र उर्फ राजू, निवासी खण्डी को गिरफ्तार किया है. वहीं दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है. हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी सहित मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी है.