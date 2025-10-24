ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये के हमले में तीन घायल; घर में घुसकर दो भाइयों पर किया हमला, खेत में घास काट रही महिला के मुंह पर काटा

बहराइच : जनपद में जंगली जानवरों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को नानपारा इलाके के एक गांव में भेड़िए ने एक महिला और दो भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया. परिजनों की ओर से घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

हालत गंभीर देख घायलों को बहराइच शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर टीम को भेजा गया. ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

परिजनों के मुताबिक, नानपारा तहसील के बसथनवा की रहने वाली केशरानी (54) अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर घास काटने के लिए गई थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले भेड़िये ने उनके मुंह पर हमला कर दिया. जिससे वह शोर मचाने लगीं. इस दौरान ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया गन्ने के खेतों में भाग गया.

घायल भाई अमरीका प्रसाद ने बताया कि बड़े मोहन लाल (48) घर के अंदर नहाने जा रहे थे, इसी दौरान भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया. भेड़िया घर में घुस आया था. चीख सुनकर दौड़े भाई अमरीका प्रसाद बचाने लगे तो भेड़िए ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया.