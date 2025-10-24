ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये के हमले में तीन घायल; घर में घुसकर दो भाइयों पर किया हमला, खेत में घास काट रही महिला के मुंह पर काटा

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया है.

बहराइच में भेड़िया
बहराइच में भेड़िया (Photo credit: ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:12 PM IST

बहराइच : जनपद में जंगली जानवरों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को नानपारा इलाके के एक गांव में भेड़िए ने एक महिला और दो भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया. परिजनों की ओर से घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

हालत गंभीर देख घायलों को बहराइच शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर टीम को भेजा गया. ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

परिजनों के मुताबिक, नानपारा तहसील के बसथनवा की रहने वाली केशरानी (54) अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर घास काटने के लिए गई थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले भेड़िये ने उनके मुंह पर हमला कर दिया. जिससे वह शोर मचाने लगीं. इस दौरान ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया गन्ने के खेतों में भाग गया.

घायल भाई अमरीका प्रसाद ने बताया कि बड़े मोहन लाल (48) घर के अंदर नहाने जा रहे थे, इसी दौरान भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया. भेड़िया घर में घुस आया था. चीख सुनकर दौड़े भाई अमरीका प्रसाद बचाने लगे तो भेड़िए ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया.

अचानक एक साथ तीन लोगों पर हमला होने के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. परिजन घायलों को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद केसरानी, मोहनलाल व अमरीका प्रसाद को शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. राजेश सोनकर ने बताया कि महिला की नाक, हाथ-पैर में जख्म हैं. महिला व दो अन्य लोगों पर भेड़िए के हमले की बात कही जा रही है. जिन्हें एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाकर वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है.

इस मामले में डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों से सतर्क रहने की बात कही गई है. वन विभाग की टीम को गश्त करने के लिए लगाया गया है. पद चिन्ह से पहचान कराई जा रही है.

