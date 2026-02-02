ETV Bharat / state

दो ब्रिटिश नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश, पुष्कर में चिपकाए थे फिलिस्तीन के समर्थन में स्टिकर

अजमेर: पुष्कर में दो ब्रिटिश नागरिकों को वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी मानकर भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया. वीजा नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है. दोनों ब्रिटिश नागरिकों ने पुष्कर में इजरायल के विरोध एवं फिलिस्तीन के समर्थन में स्टीकर चिपकाए थे. दोनों पर इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी किया.

अजमेर सीआईडी जोन एवं विदेशी पंजीकरण कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया, ब्रिटेन निवासी लिवाइस गेब्रियल डी (Lewis gabriel dee) अपनी महिला मित्र अनुइशी इम्मा क्रिस्टीन ( Anueshi Emma Christine ) के साथ टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. 21 जनवरी को पुष्कर में 2 से 3 जगह फिलिस्तीन के समर्थन एवं इजरायल के विरोध में स्टीकर लगाने की जानकारी मिली. सीआईडी यूनिट पुष्कर ने तुरंत स्टीकर लगाने वालों का पता लगाया. पुलिस की मदद से स्टीकर हटाए. टूरिस्ट वीजा पर रहते अन्य देश के विरुद्ध स्टीकर लगाना वीजा नियमों का उल्लंघन था. दोनों नागरिकों पर इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए.

