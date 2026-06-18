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लखनऊ के दो पुल बने सुसाइड प्वाइंट्स; खुदकुशी रोकने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

लखनऊ: राजधानी के दो पुल सुसाइड प्वाइंट्स बनकर उभरे हैं. इन दोनों पुलों पर आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं. इसे रोकने के लिए पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने संयुक्त प्रयास शुरू किया है. इन दोनों पुलों पर ऊंची सुरक्षा जालियां, सीसीटीवी कैमरे और सतर्कता बोर्ड लगाए जाएंगे. इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा.

डीसीपी पूर्वी जोन ने हाल ही में इन पुलों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान सुरक्षा इंतजाम अपर्याप्त हैं. इसके बाद डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने एलडीए को विस्तृत सुझाव पत्र भेजा. सुझाव में दोनों पुलों पर आत्महत्या रोकने के लिए ऊंची जालियां लगाने, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था सुनिश्चित करने, संकेतक बोर्ड लगाने और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने की बात कही है.

ये दोनों पुल 1090 चौराहा से जुड़े हुए हैं. पहला पुल सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल और दूसरा समतामूलक चौराहा है. इन पुलों पर पिछले कुछ समय में आत्महत्या की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके कारण प्रशासन और पुलिस दोनों चिंतित हैं.एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सुरक्षा कार्यों के लिए तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं. उनके अनुसार, जालियां इस प्रकार लगाई जाएंगी कि कोई व्यक्ति पुल की रेलिंग पार करके कूद न सके.