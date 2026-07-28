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बहराइच में नहर में नहा रहे दो बालकों की डूबकर मौत

बहराइच: हुजूरपुर थाने के महोली गांव के बाहर नहर में नहा रहे दो बालक गहराई में चले जाने से डूब गए. इसकी किसी को भनक तक नही लगी. जब दोनों घर नहीं आए तो तलाश की गई. इसके बाद दोनों के नहर किनारे कपड़े मिले. गोताखोरों ने नहर में बच्चों की तलाश की. दोनों बच्चों के शव रविवार देर शाम नहर से बरामद किए गए. दोनों बच्चों के शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया. थानाध्यक्ष विपिन प्रकाश सिंह के काफी समझाने पर भी परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराए जाने से इंकार कर दिया.

जानकारी के अनुसार, हुजूरपुर थाने के महोली निवासी सचिन गोस्वामी (8) पुत्र गुरूदयाल गोस्वामी व बिनीत (10) प्रभु दयाल गोस्वामी गांव से थोड़ी दूर स्थित नहर में रविवार शाम नहाने गये थे. नहाते समय वह दोनों गहरे पानी में चले गये और डूब गए. देर शाम तक बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की. काफी देर बाद पता चला कि बच्चों का कपड़ा नहर किनारे पड़ा हुआ है. तब नहर के पानी में उतरकर गोताखोरों ने तलाश शुरू की. घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू करायी तो देर रात दोनों बच्चों का शव नहर से बरामद हुआ. जिसके चलते परिजनों में हाहाकार मच गया परिजन बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. थानाध्यक्ष बिपिन प्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए समझाया गया. परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए. सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई. पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.