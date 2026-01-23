ETV Bharat / state

ललितपुर में कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत, खेलने के दौरान पानी पीने गये थे

ललितपुर: ललितपुर जिले में कुएं में गिरकर दो बच्चों की मौत हो गई. थाना गिरार के ग्राम धोरीसागर के मजरा सकरा में बच्चे कुएं के पास ही खेल रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि उनको खेलते समय प्यास लगी और वो कुएं पर पानी पीने के लिए गये थे. इस दौरान दोनों बच्चे कुएं में गिर गये और उनकी मौत हो गयी. मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा दोनों बच्चों के शव कुएं से निकाल लिये गए हैं.

खेलने के दौरान बच्चों को लगी प्यास: मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने बताया कि ललितपुर थाना गिरार के ग्राम धोरीसागर के मजरा सकरा में अपने खेत पर खेल रहे दो बच्चे कार्तिक पुत्र प्रीतम सहरिया उम्र लगभग 8 साल और राम जी पुत्र कुंदनसहरिया उम्र 8 साल अपने खेत पर खेल रहे थे. प्यास लगने पर कुंए पर पानी पीने गए थे.

खेत में खेलने के लिए गये थे बच्चे: मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा कि कुएं से पानी निकलते समय दोनों बच्चे कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गयी. परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्चे सुबह 11 बजे खेत पर जाने के लिए कह के निकले थे. जब काफी समय गुजरने के बाद दोनों घर नहीं पहंचे, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. शाम 4 बजे खेत पर बने कुएं में दोनों बच्चों की लाश उतराती देखी गयीं.