ETV Bharat / state

ललितपुर में कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत, खेलने के दौरान पानी पीने गये थे

मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा, ललितपुर में कुएं में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी. प्यास लगने पर पानी पीने गये थे.

Photo Credit: ETV Bharat
ग्राम धोरीसागर मेें कुएं में गिरने से बच्चों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ललितपुर: ललितपुर जिले में कुएं में गिरकर दो बच्चों की मौत हो गई. थाना गिरार के ग्राम धोरीसागर के मजरा सकरा में बच्चे कुएं के पास ही खेल रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि उनको खेलते समय प्यास लगी और वो कुएं पर पानी पीने के लिए गये थे. इस दौरान दोनों बच्चे कुएं में गिर गये और उनकी मौत हो गयी. मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा दोनों बच्चों के शव कुएं से निकाल लिये गए हैं.

खेलने के दौरान बच्चों को लगी प्यास: मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने बताया कि ललितपुर थाना गिरार के ग्राम धोरीसागर के मजरा सकरा में अपने खेत पर खेल रहे दो बच्चे कार्तिक पुत्र प्रीतम सहरिया उम्र लगभग 8 साल और राम जी पुत्र कुंदनसहरिया उम्र 8 साल अपने खेत पर खेल रहे थे. प्यास लगने पर कुंए पर पानी पीने गए थे.

खेत में खेलने के लिए गये थे बच्चे: मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा कि कुएं से पानी निकलते समय दोनों बच्चे कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गयी. परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्चे सुबह 11 बजे खेत पर जाने के लिए कह के निकले थे. जब काफी समय गुजरने के बाद दोनों घर नहीं पहंचे, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. शाम 4 बजे खेत पर बने कुएं में दोनों बच्चों की लाश उतराती देखी गयीं.

परिजनों ने पुलिस को सूचना दी: मड़ावरा सीओ केके मिश्रा ने कहा कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंचकर बच्चों की लाशें कुएं से निकाली गयीं. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के निरीक्षण के 5 से 10 दिनों के भीतर तैयार होती है.

यह भी पढ़ें- घूस की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री का सख्त एक्शन; अमरोहा का लाइनमैन बर्खास्त, जेई सस्पेंड

TAGGED:

BOYS DIED AFTER FALLING INTO WELL
MADAURA CO KK MISHRA
WENT TO DRINK WATER
TWO BOYS DIED IN LALITPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.