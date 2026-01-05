ETV Bharat / state

लातेहार में मालगाड़ी की दो बोगियां हुई बेपटरी, राहत कार्य में जुटा रेलवे विभाग

लातेहारः जिला में बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे साइडिंग पर मालगाड़ी की दो बोगियां पटरी से उतर गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य आरंभ कर दिया है.

हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद मौके पर राहत कार्य आरंभ कर दिया गया है.

दरअसल, रेलवे साइडिंग के चार नंबर पटरी पर कोयला लोडिंग के लिए मालगाड़ी आ रही थी. इसी दौरान मालगाड़ी की दो बोगी पटरी से उतर गई. इस कारण कोयला परिवहन का कार्य प्रभावित हो गया. हालांकि मालगाड़ी की गति काफी कम होने के कारण पटरी से दो बगियां के उतरने के बाद मालगाड़ी रुक गई. यदि मालगाड़ी की गति तेज होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

मालगाड़ी की दो बोगियां हुई बेपटरी (ETV Bharat)

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद बरवाडीह रेलवे यार्ड से राहत टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को ही रेल की बोगियों को पटरी पर लाकर यातायात सुचारु कर दिया जाएगा. रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम तक पटरी को दुरुस्त कर लिया जाएगा.