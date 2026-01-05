लातेहार में मालगाड़ी की दो बोगियां हुई बेपटरी, राहत कार्य में जुटा रेलवे विभाग
लातेहार में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गयी है. मौके पर रेलवे विभाग राहत कार्य में जुट गया है.
Published : January 5, 2026 at 5:17 PM IST
लातेहारः जिला में बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे साइडिंग पर मालगाड़ी की दो बोगियां पटरी से उतर गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य आरंभ कर दिया है.
हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद मौके पर राहत कार्य आरंभ कर दिया गया है.
दरअसल, रेलवे साइडिंग के चार नंबर पटरी पर कोयला लोडिंग के लिए मालगाड़ी आ रही थी. इसी दौरान मालगाड़ी की दो बोगी पटरी से उतर गई. इस कारण कोयला परिवहन का कार्य प्रभावित हो गया. हालांकि मालगाड़ी की गति काफी कम होने के कारण पटरी से दो बगियां के उतरने के बाद मालगाड़ी रुक गई. यदि मालगाड़ी की गति तेज होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद बरवाडीह रेलवे यार्ड से राहत टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को ही रेल की बोगियों को पटरी पर लाकर यातायात सुचारु कर दिया जाएगा. रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम तक पटरी को दुरुस्त कर लिया जाएगा.
बालूमाथ रूट में नहीं चलती है यात्री ट्रेन
बता दें कि बालूमाथ रूट में एक भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाती है. यह रेलवे लाइन सिर्फ कोयला ढुलाई के लिए ही बनाया गया है. यहां से प्रतिदिन 35 से 40 मालगाड़ी का परिचालन होता है. हालांकि कुछ माह पहले एक यात्री ट्रेन का ट्रायल रेलवे विभाग के द्वारा इस रूट पर किया गया था, परंतु ट्रायल के बाद यात्री ट्रेन के परिचालन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी.
इस रूट पर यात्री ट्रेन नहीं चलने के कारण ट्रेन की बोगी बेपटरी हो जाने के बाद भी यात्रियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. कोयला ढुलाई का कार्य जरूर प्रभावित हुआ. परंतु विकल्प के तौर पर अन्य पटरियों से होकर मालगाड़ी का परिचालन किया गया. घटना के बाद विभागीय अधिकारी और टेक्निकल विभाग की टीम के द्वारा घटना के कारण की छानबीन की जा रही है. संभावना यह भी जताई जा रही है कि अत्यधिक ठंड के कारण ये घटना हुई होगी.
