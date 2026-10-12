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रुद्रपुर: पटरी से उतरी मालगाड़ी की दो बोगियां, 6 घंटे बाधित रहा रेल यातायात

हल्दी रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा. ( ETV BHARAT )

राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना के कारणों की जानकारी जुटाने के लिए रेलवे कर्मचारियों से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी मामले पर बोलने को तैयार नहीं हुआ. घटना सुबह करीब 11:30 बजे स्टेशन से लगभग 200 मीटर आगे रुद्रपुर की ओर हुई. मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हलचल मच गई थी.