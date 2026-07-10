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खूंटी में डबल मर्डर से सनसनी: घाघरा पुल के पास मिले युवक-युवती के क्षत-विक्षत शव

रांची/खूंटी: खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा पुल के पास एक युवक और एक युवती का शव मिला है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. शवों की स्थिति इतनी भयावह थी कि शुरुआती तौर पर उनकी पहचान नहीं हो सकी.

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं. इसके अलावा अपराधियों ने भारी पत्थरों से दोनों के सिर कुचल दिए. जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया है. शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर शवों पर पड़ते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.

डीएसपी ने की घटना की पुष्टि

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या घाघरा पुल के पास ही की गई या फिर कहीं और वारदात को अंजाम देकर शव यहां लाकर फेंके गए.