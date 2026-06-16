रामगढ़ के भदानीनगर फोरलेन सड़क किनारे खेत से दो शव बरामद, पुलिस जता रही सड़क दुर्घटना में मौत की आशंका
रामगढ़ में सड़क किनारे खेत से दो शव बरामद किए गए हैं. पुलिस सड़क दुर्घटना में मौत की आशंका जता रही है.
Published : June 16, 2026 at 4:44 PM IST
रामगढ़: जिले के भदानीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगड्ढा स्थित फोरलेन सड़क पर मंगलवार सुबह दो युवकों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना का मामला बताया है. मृतकों की पहचान सौंदा डी जयनगर निवासी अमरजीत भुईंया और सोनू कुमार के रूप में हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही भदानीनगर थाना प्रभारी अख्तर अली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. दरअसल, ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह सड़क किनारे खेत में दो युवकों का शव देखा था. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी.
प्रारंभिक जांच में सड़क दुर्घटना की आशंका
थाना प्रभारी अख्तर अली ने बताया कि प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली सूचना के अनुसार दो बाइक पर सवार चार युवक तेज गति से बरकाकाना की ओर जा रहे थे. इसी दौरान आगे जा रही बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दो युवक उछलकर सड़क किनारे खेत की ओर जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं पीछे चल रही दूसरी बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त बाइक से टकरा गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को उसका साथी तत्काल बाइक से इलाज के लिए लेकर चला गया. वहीं हादसे के बाद बाइक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घटनास्थल से हटा दिए जाने की बात सामने आई है. पुलिस उक्त बाइक की तलाश में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वाहन को किसने और किन परिस्थितियों में वहां से हटाया.
जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी ने कहा कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट रूप से सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत हो रहा है. फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, ताकि किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाला जा रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
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