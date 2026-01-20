ETV Bharat / state

भिकियासैंण के जैनल तिराहे पर पिकअप में मिले दो शव, पेट्रोमैक्स से खुलेगा मौत का राज!

अल्मोड़ा: जिले के भिकियासैंण क्षेत्र अंतर्गत जैनल तिराहे पर सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक खड़े पिकअप वाहन के भीतर दो लोगों के शव मिलने की सूचना सामने आई. सोमवार सुबह क्षेत्र के लोगों ने तिराहे पर कई घंटे से खड़े एक पिकअप वाहन में संदिग्ध स्थिति देखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पिकअप में मृत मिले दो लोग: सूचना मिलते ही भिकियासैंण पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन संख्या UP 20 CT 0048 की जांच की. पुलिस ने पाया कि वाहन के केबिन में आगे की सीट पर दो व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े हुए थे. पिकअप पूरी तरह खाली थी. दोनों शवों के बीच एक पेट्रोमैक्स रखा हुआ था. इस दृश्य को देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जांच शुरू की.

भिकियासैंण के पास जैनल की घटना: पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह पिकअप वाहन सुबह करीब तीन बजे से जैनल तिराहे पर खड़ा था. आसपास के लोगों के अनुसार, जब काफी देर तक वाहन में कोई हलचल नहीं दिखी, तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की.