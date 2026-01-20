ETV Bharat / state

भिकियासैंण के जैनल तिराहे पर पिकअप में मिले दो शव, पेट्रोमैक्स से खुलेगा मौत का राज!

एक मृतक की पहचान मुरादाबाद के अल्लाउद्दीन के रूप में हुई है

DEAD BODY FOUND IN PICKUP
इसी पिकअप में दो युवकों की डेड बॉडी मिली हैं (Photo courtesy - Bhikiyasain Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: जिले के भिकियासैंण क्षेत्र अंतर्गत जैनल तिराहे पर सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक खड़े पिकअप वाहन के भीतर दो लोगों के शव मिलने की सूचना सामने आई. सोमवार सुबह क्षेत्र के लोगों ने तिराहे पर कई घंटे से खड़े एक पिकअप वाहन में संदिग्ध स्थिति देखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पिकअप में मृत मिले दो लोग: सूचना मिलते ही भिकियासैंण पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन संख्या UP 20 CT 0048 की जांच की. पुलिस ने पाया कि वाहन के केबिन में आगे की सीट पर दो व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े हुए थे. पिकअप पूरी तरह खाली थी. दोनों शवों के बीच एक पेट्रोमैक्स रखा हुआ था. इस दृश्य को देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जांच शुरू की.

भिकियासैंण के पास जैनल की घटना: पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह पिकअप वाहन सुबह करीब तीन बजे से जैनल तिराहे पर खड़ा था. आसपास के लोगों के अनुसार, जब काफी देर तक वाहन में कोई हलचल नहीं दिखी, तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की.

मृतकों में एक की शिनाख्त मुरादाबाद निवासी के रूप में हुई: मृतकों में से एक की पहचान अल्लाउद्दीन पुत्र जमालउद्दीन, निवासी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में की गई है. दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है. संभावित पहचान के लिए अन्य जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों की मौत दम घुटने यानी सफोकेशन के कारण हुई हो सकती है.

इस बात की है आशंका: आशंका जताई जा रही है कि दोनों लोग पिकअप के अंदर बैठे-बैठे सो गए होंगे. पेट्रोमैक्स से निकली गैस के कारण उनका दम घुट गया होगा. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह केवल प्राथमिक अनुमान है. वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक संजय जोशी ने बताया कि-

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेजा गया है. संभव है कि दोनों व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे हों और इसी दौरान यह घटना घटित हुई हो. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. दूसरे मृतक की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
-संजय जोशी, उप निरीक्षक-

इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.
