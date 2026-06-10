ETV Bharat / state

SIR पर सख्ती: मतदान केंद्र से गायब मिलीं दो बीएलओ, मानदेय पर रोक

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ( Etv Bharat )

धनबादः जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशों का पालन नहीं करने और निर्धारित समय पर मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं रहने के मामले में दो बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से स्पष्टीकरण मांगा गया.

मतदान केंद्र पर अनुपस्थित थीं बीएलओ

निर्वाचन कार्य के तहत सभी बीएलओ को हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सुविधा एवं मैपिंग कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद झरिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या-199 की बीएलओ (आंगनबाड़ी सेविका) खुशबू कुमारी तथा बूथ संख्या-200 की बीएलओ (सहिया) भारती देवी निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र पर अनुपस्थित पाई गईं.

बीएलओ की अनुपस्थिति लापरवाही को दर्शाती है

जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि हेल्प डेस्क मैनेजर, धनबाद द्वारा फोन पर संपर्क किए जाने पर दोनों बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद नहीं थीं. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य के दौरान इस प्रकार की अनुपस्थिति, लापरवाही, उदासीनता और प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना को दर्शाती है.

उन्होंने बताया कि 2 जून 2026 को जारी निर्देश के अनुसार सभी बीएलओ को प्रतिदिन निर्धारित समय में मतदान केंद्र पर रहकर मैपिंग कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, लेकिन संबंधित बीएलओ द्वारा इसका पालन नहीं किया गया.