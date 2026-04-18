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जन्म से नेत्रहीन पर हौसले बुलंद: दिखाई नहीं देता पर कर लेते हैं सभी प्रकार की खेती

लातेहार के सीसी गांव के दो भाई नेत्रहीन हैं, फिर भी खेती करते हैं.

Sisi Village blind brother story
खेती करते दोनों भाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 5:16 PM IST

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लातेहार: कहा जाता है कि यदि हौसला बुलंद हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है. लातेहार के सीसी गांव निवासी दो सहोदर भाई सुदामा महतो और रामाशीष मेहता इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं. दोनों भाई जन्म से ही नेत्रहीन हैं. इसके बावजूद इनके हौसले इतने बुलंद है कि अपने खेतों में खेती कर अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर रहे हैं.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के सीसी गांव निवासी सुदामा महतो और उनके छोटे भाई रामाशीष मेहता जन्म से ही नेत्रहीन हैं. दोनों के नेत्रहीन होने के कारण इनके पिता काफी चिंतित रहते थे. पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि दोनों बेटों का भविष्य कैसा होगा. परंतु दोनों भाइयों में हौसले की कमी नहीं थी.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

नेत्रहीन रहने के कारण ग्रामीण इलाकों में शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल था. ऐसे में दोनों भाइयों ने अपने पिता के साथ बचपन से ही खेती आरंभ कर दिया. धीरे-धीरे दोनों भाई खेती के कार्य में पारंगत हो गए और सभी प्रकार की खेती भी करने लगे. नेत्रहीन होने के बावजूद जब दोनों भाई खेतों में काम करते हैं तो इन्हें देखकर अन्य लोग आश्चर्य करने लगते हैं.

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खेती करते दोनों भाई (Etv Bharat)

खेती ही एकमात्र सहारा

इधर, इस संबंध में सुदामा महतो और रामाशीष मेहता बताते हैं कि खेती ही उनके पास एकमात्र सहारा था. इसलिए बचपन से ही उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया था. खेत की जुताई से लेकर बुवाई तक का कार्य और फिर फसल काटने तक का कार्य वे लोग आसानी से कर लेते हैं. खेतों में कुदाल चलाने का कार्य भी करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है.

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खेती करते दोनों भाई (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि पहले काफी अच्छी खेती कर लेते थे. परंतु गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है. इस कारण खेती का कार्य कुछ कम हुआ है. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में अपने खेतों में उन्होंने गेहूं, मक्का, बोदी, खीरा, ईख आदि फसल लगाया है. गेहूं की कटाई करने के बाद मूंग की खेती करेंगे. दोनों भाइयों ने बताया कि खेती की बदौलत ही उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया. उनकी पत्नी भी उन लोगों की खेती में भरपूर सहयोग करती हैं.

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खेती करते दोनों भाई (Etv Bharat)

जनप्रतिनिधि भी करते हैं तारीफ

इधर, दोनों भाइयों के हौसले को देखकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके कार्यों की तारीफ करते हैं. पंचायत के मुखिया विजय उरांव ने कहा कि दोनों भाई समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं. नेत्रहीन होने के बावजूद दोनों भाई मेहनत के बल पर खेती करते हैं और इस बात को चरितार्थ करते हैं कि बुलंद हौसलों के सामने दिव्यांगता कभी आगे बढ़ने में बाधा नहीं बन सकती है. मुखिया ने कहा कि अन्य लोगों को भी दोनों भाइयों से सीख लेने की जरूरत है.

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