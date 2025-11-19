एक हफ्ते में 2 बायसन का शिकार, करंट बिछा रहे शिकारी, CCF पहुंची कवर्धा
इससे पहले भी इस इलाके में करंट लगाकर शिकार किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2025 at 6:52 PM IST
कवर्धा: भोरमदेव अभयारण्य के चिल्फी पूर्व रेंज में शिकारी सक्रिय हैं. बीट क्रमांक 333 में शिकारियों ने जंगल में करंट लगाकर एक हफ्ते के अंदर 2 बायसन का शिकार किया है. वन्यप्राणियों की सुरक्षा पर राज्य और केंद्र सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं से कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि इस घटना के बाद कार्रवाई भी की गई है.
शिकार के 5 आरोपी गिरफ्तार: तलाशी के दौरान कई स्थानों से करंट बिछाने में उपयोग किए गए तार जब्त किए गए. डॉग स्क्वॉड की मदद से मिले सुरागों के आधार पर वन विभाग ने आरपी सल्हेवरा क्षेत्र से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के घरों पर छापेमारी के दौरान बायसन के मांस के अवशेष भी मिले, जिससे शिकार की पुष्टि हुई है.
3-4 KM तक बिछाया था तार: जहां बायसन के अवशेष बरामद हुए थे वहां जांच के दौरान यह सामने आया कि शिकारियों ने करीब 3 से 4 किलोमीटर तक बिजली के तार बिछाकर करंट लगाया था. इसी करंट की चपेट में आकर दोनों बायसन की मौत हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन अधिकारी जांच में जुटे हैं. आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है.
घटना की भनक लगते ही वन मंडल अधिकारी और वन अमला मौके पर पहुंच गए थे और तत्काल कार्रवाई की गई है. आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है. मोबाइल टावर लोकेशन डेटा भी खंगाला जा रहा है ताकि शिकार में शामिल और आरोपियों की पहचान की जा सके- CCF, सतोविशा समाजदार
वन विभाग ने कहा है कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और गस्त को और मजबूत किया जाएगा. जबकि, पहले भी इस इलाके में करंट लगाकर शिकार किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.