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लक्सर-रायसी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत, 6 लोग गंभीर घायल

हादसे में गंभीर घायलों को किया गया रेफर ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: लक्सर-रायसी मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में एक महिला भी शामिल है. महिला का उपचार लक्सर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि पांच अन्य घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं इस भीषण हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए.

गौर हो कि लक्सर-रायसी मार्ग पर तेज रफ्तार सड़क हादसे की वजह बनी है. यहां दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से पांच की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि लक्सर तहसील क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव निवासी चार युवक परीक्षित, आर्यन, अर्पित और रमन एक ही स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर गांव से लक्सर की ओर आ रहे थे. वहीं, जनपद बिजनौर के हल्दौर निवासी पति-पत्नी अंकुल और मोनिका बुलेट बाइक पर सवार होकर हरिद्वार से वापस हल्दौर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लक्सर-रायसी मार्ग पर दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.