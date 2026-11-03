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हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत, दो घायल

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी के टांडा जंगल में बीती देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. रामपुर रोड पर एस-मोड़ से करीब दो सौ मीटर पहले दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही टीपीनगर पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तत्काल डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया.