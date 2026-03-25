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सोनभद्र में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत; पति-पत्नी सहित तीन की मौत, दो गंभीर

सोनभद्र: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो युवक घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. यह हादसा मंगलवार की रात करमा थाना क्षेत्र के करकी माइनर के पास हुई.

करमा थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान जय सिंह पुत्र फूलचंद निवासी जनपद जौनपुर और उनकी पत्नी सरिता सिंह निवासी जौनपुर के रूप में हुई है. वहीं दूसरी बाइक पर सवार चंदू पुत्र रमेश कोल निवासी ग्राम तिलौली, थाना करमा, सोनभद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है.

चंदू के साथ बाइक पर सवार दो युवकों कृष्ण पुत्र कमलेश कोल और अक्षय पुत्र देव शरण पाल निवासी ग्राम सकाही थाना करमा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है.

आमने-सामने हुई टक्कर: पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना मंगलवार की रात करीब 11 बजे की है. करमा थाना क्षेत्र के करकी माइनर के पास रॉबर्ट्सगंज-मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों UP 64 AV 3643 और UP64 AP7534 की आमने-सामने की टक्कर हो गई.