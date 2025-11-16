ETV Bharat / state

अमेठी में 2 बाइकों की टक्कर; दो युवकों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज

टांडा-बांदा राजमार्ग पर शारदन गांव के पास हादसा, परिजनों में मची चीख-पुकार.

पुलिस कर रही घटना की जांच.
पुलिस कर रही घटना की जांच. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी : दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई. हादसा रविवार को शारदन गांव के पास हुआ. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की जांच की जा रही है.

जिले के मुंशीगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के टांडा-बांदा राजमार्ग स्थित शारदन गांव के पास दो बाइकें तेजी से गुजर रहीं थीं. बाइकों पर दोनों के चालकों के अलावा अन्य युवक भी मौजूद था. इस दौरान रविवार की दोपहर दोनों बाइकें आमने-सामने टकरा गईं.

हादसे में बाइक चला रहे दोनों चालकों के अलावा बाइक पर बैठा एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर मुंशीगंज पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया.

मृतकों की पहचान मुकेश चौहान (42) निवासी धम्मौर और संदीप शुक्ला (39) निवासी माधवपुर के रूप में हुई. जबकि घायल युवक का नाम नरेंद्र चौहान पुत्र अमृतलाल है. भेटुआ सीएचसी में उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी. हादसे के बाद परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई. मुंशीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलते ही घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में पत्थर की खदान ढही; एक मजदूर का शव मला, मलबे में 11 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका, SDRF-NDRF की टीमें जुटी

TAGGED:

TANDA BANDA HIGHWAY ACCIDENT
TWO BIKES COLLIDE
2 YOUNGMEN KILLED ACCIDENT
अमेठी हादसा 2 युवक मौत
AMETHI ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.