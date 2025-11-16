ETV Bharat / state

अमेठी में 2 बाइकों की टक्कर; दो युवकों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज

अमेठी : दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई. हादसा रविवार को शारदन गांव के पास हुआ. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की जांच की जा रही है.

जिले के मुंशीगंज थाना कोतवाली क्षेत्र के टांडा-बांदा राजमार्ग स्थित शारदन गांव के पास दो बाइकें तेजी से गुजर रहीं थीं. बाइकों पर दोनों के चालकों के अलावा अन्य युवक भी मौजूद था. इस दौरान रविवार की दोपहर दोनों बाइकें आमने-सामने टकरा गईं.

हादसे में बाइक चला रहे दोनों चालकों के अलावा बाइक पर बैठा एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर मुंशीगंज पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया.