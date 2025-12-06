ETV Bharat / state

दो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, बाइक ठिकाने लगाने के लिए करते थे अनोखा काम

बलौदाबाजार पुलिस ने चोरी की बाइक समेत दो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Two bike thieves gang busted
दो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार में बाइक चोरी करने वाले दो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोटरसाइकिलें बरामद की है.चोरी की गई बाइक की कीमत 10 लाख 80 हजार रुपए आंकी गई है. एएसपी अभिषेक सिंह ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी चोरी की बाइक को पूरी तरह से मॉडिफाइड कर देते थे,ताकि असली पहचान मिट जाए.

कैसे काम करता था चोर गिरोह

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों गिरोह साल 2022 से सक्रिय है.बाइक चोरी करने के बाद गिरोह उसके पार्ट्स और लुक्स में चेंज करता था. पुलिस नेस्टेप बाइ स्टेप बताया कैसे छिपाते थे चोरी

  • बाइक के वाइजर, मडगार्ड और बॉडी पार्ट्स बदलना
  • असली इंजन नंबर और चेसिस नंबर को मिटाना
  • नई नंबर प्लेट लगाना
  • गाड़ी पर नए नाम रेडियम से लिखवाना
  • ग्रामीण इलाकों में ग्राहक को बेचना


पुलिस की माने तो गाड़ियों के ऊपर ऐसे नाम लिखे जाते थे जो देखने में आकर्षक और ध्यान खींचने वाले हों, जैसे Kings of Hirmi, Katil AK-47. इससे गाड़ी एक मॉडिफाइड बाइक जैसी दिखती थी और असली मालिक पहचान नहीं पाता था.

Two bike thieves gang busted
पुलिस से बचने के लिए करते थे ये काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
किन इलाकों में सबसे ज्यादा थे सक्रिय ASP अभिषेक सिंह के मुताबिक गिरोह भाटापारा ग्रामीण, अर्जुनी, टिकुलिया, हिर्मी, खरोरा सहित कई गांवों में लगातार सक्रिय था. ये लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, मकई-धान मंडी, पेट्रोल पंप के सामने और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को निशाना बनाते थे. कई बार आरोपी वाहनों की पहले से रेकी करते थे और रात होने पर बाइक लेकर फरार हो जाते थे.
Two bike thieves gang busted
चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइबर सेल ने आरोपियों को किया ट्रैक
साइबर सेल ने चोरी हुई कई बाइकों की लोकेशन और मूवमेंट को तकनीकी के जरिए ट्रैक किया. इसके साथ ही ग्रामीणों से मिली जानकारी, CCTV फुटेज और नंबर प्लेट के पैटर्न के आधार पर गिरोह की पहचान की गई. कई हफ्तों से पुलिस इन पर नजर रख रही थी. जैसे ही पुख्ता इनपुट मिला, टीम ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया.पूछताछ करने पर बाइक चोरी करने के दो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ.



जांच में सामने आया कि बाइक चोरी का यह काम एक ही गैंग नहीं कर रहा था.दो अलग-अलग ग्रुप अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे।

पहला गिरोह भानु वर्मा ग्रुप के नाम से जाना जाता था. ये गैंग अर्जुनी और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था.

दूसरा गिरोह लकी ध्रुव/योगेश यादव ग्रुप था. ये गिरोह भाटापारा शहर, ग्रामीण और हिर्मी के आसपास चोरी करता था. दोनों ग्रुप के सदस्य अपने-अपने दोस्तों को साथ रखकर इस काम को अंजाम देते थे. इसमें कई युवा शामिल थे जो बाइक चलाने के शौकीन थे.

Two bike thieves gang busted
दो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपियों के नाम

टिकेश्वर उर्फ राजा यादव, निवासी हिर्मी
योगेश यादव उर्फ सर्किट, निवासी कुम्हारपारा, भाटापारा
भानू वर्मा, निवासी अर्जुनी

17 चोरी की बाइक बरामद

आरोपियों के पास से 17 चोरी की बाइक बरामद की गई है. इन बाइकों के रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस ने निकालकर असली वाहन मालिकों को सूचना दी है.बरामद बाइकों में से कई ऐसे वाहन हैं जिनके मालिक पिछले वर्षों से परेशान थे. इनसे पूछताछ जारी है और कई और चोरी की घटनाएं खुलने की संभावना है.एएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साइबर सेल लगातार निगरानी कर रही थी. इनपुट मिलने के बाद तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें दोनों गिरोह की गतिविधियां सामने आईं.

बाइक ठिकाने लगाने के लिए करते थे अनोखा काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी टीम लगातार जिले में सक्रिय गैंगों पर नज़र रख रही है.इस मामले में मिली सफलता साइबर इंवेस्टिगेशन और फील्ड टीम की मेहनत का परिणाम है. आगे भी चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. कुछ और आरोपी इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है- अभिषेक सिंह,एएसपी



पुलिस इस मामले में अब ये जांच कर रही है कि चोरी की बाइकें कितने लोगों तक बेची गईं. खरीदारों की पहचान कर नोटिस जारी किए जाएंगे. इंजन–चेसिस नंबर मिटाने से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी जांच चल रही है. अन्य जिलों में भी संबंधित गिरोह सक्रिय थे या नहीं, इस पर टीम काम कर रही है.

इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए
मनेंद्रगढ़ में कुत्तों का आतंक, दो दिन में 8 लोगों को काटा, दो साल के बच्चे पर भी हमला
दोरनापाल के घरों में बड़ी चोरी की घटनाएं, 2 नाबालिग ने दिया अंजाम


TAGGED:

दो बाइक चोर गिरोह
बलौदाबाजार पुलिस
MODIFICATION TO ESCAPE FROM POLICE
BIKE THIEVES GANG
TWO BIKE THIEVES GANG BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.