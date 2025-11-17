मिर्जापुर में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी दोनों को रौंदते हुए निकल गई, पेंटिंग का काम करते थे
दोनों सोमवार सुबह काम पर जाने के लिए निकले थे. कपसौर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 4:16 PM IST
मिर्जापुर : पड़री थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों सोमवार सुबह काम पर जाने के लिए निकले थे. कपसौर इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन दोनों को रौंदते हुए निकला गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
देहात कोतवाली क्षेत्र के शादी बनकट के रहने वाले इंज्मान और इस्राइल पेंटिंग का काम करते थे. दोनों सोमवार सुबह एक ही बाइक से काम पर जा रहे थे. पड़री थाना क्षेत्र के कपसौर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए. तेज रफ्तार गाड़ी दोनों को रौंदते हुए निकल गई. गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
राहगिरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है. पड़री थाना प्रभारी अजित सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. दोनो घरों में पेंटिंग का काम करते थे. सुबह घर से काम पर जा रहे थे. फिलहाल दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.
