लखनऊ में बाइक सवार दो दोस्तों को सामने से कार ने मारी टक्कर, पीछे से आ रही गाड़ी ने कुचला

हादसे में दोनों की मौत हो गई. दोनों एक साथ मांगलिक कार्यक्रम में ढोल बजाने जा रहे थे.

हादसे में दो दोस्तों की मौत.
हादसे में दो दोस्तों की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : गोसाईंगंज इलाके में शनिवार रात सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. नवाब अली पुरवा गांव के पास बाइक सवार युवकों को पहले एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी. जिससे दोनों सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे दूसरे वाहन ने कुचल दिया. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

कोरियानी गांव के रहने वाले रेशु (22) और मनोज (21) अपनी बाइक (UP-32NU-9254) से खुर्दही की ओर जा रहे थे. तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया.

​मृतक रेशु और मनोज पेशेवर भांगड़ा ढोल वादक थे. शनिवार रात दोनों एक मांगलिक कार्यक्रम में ढोल बजाने के लिए घर से निकले थे. हादसे में मनोज की मौके पर ही सांसें थम गईं. गंभीर रूप से घायल रेशु को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

​इंस्पेक्टर गोसाईंगंज दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारकर भागने वाले दोनों अज्ञात वाहनों का पता लगाया जा सके.

LUCKNOW NEWS

