लखनऊ में बाइक सवार दो दोस्तों को सामने से कार ने मारी टक्कर, पीछे से आ रही गाड़ी ने कुचला

लखनऊ : गोसाईंगंज इलाके में शनिवार रात सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. नवाब अली पुरवा गांव के पास बाइक सवार युवकों को पहले एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी. जिससे दोनों सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे दूसरे वाहन ने कुचल दिया. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

कोरियानी गांव के रहने वाले रेशु (22) और मनोज (21) अपनी बाइक (UP-32NU-9254) से खुर्दही की ओर जा रहे थे. तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया.

​मृतक रेशु और मनोज पेशेवर भांगड़ा ढोल वादक थे. शनिवार रात दोनों एक मांगलिक कार्यक्रम में ढोल बजाने के लिए घर से निकले थे. हादसे में मनोज की मौके पर ही सांसें थम गईं. गंभीर रूप से घायल रेशु को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.