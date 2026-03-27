दिल्ली-देहरादून हाइवे पर हादसा, दो की मौत; बेकाबू कार ने पीछे से मारी थी टक्कर
सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (50) और अरुण गुप्ता (55) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 6:54 AM IST
मेरठ: दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे पर तेज रफ्तार भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. हाइवे पर बेकाबू कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार व्यक्तियों की मौत हो गई. दुर्घटना मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में नंगली सकौती गेट के पास दिल्ली-देहरादून हाइवे पर हुआ.
सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (50) और अरुण गुप्ता (55) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम पर सड़क हादसे की जानकारी मिली. पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.
वहां कार का नंबर प्लेट टूटा मिला. गाड़ी के आगे का हिस्सा भी कुछ डैमेज हो गया था. बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में नंगली सकौती गेट के पास दिल्ली-देहरादून हाइवे पर यह हादसा हुआ.
दोनों मृतकों के परिवारों को सूचना दे दी गई है. कार ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया है. पुलिस हाइवे लगे CCTV की मदद से टक्कर मारने वाली गाडी की पड़ताल की जा रही है. सीओ ने बताया कि हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया था.
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां की स्थिति को संभाला और पोस्टमार्म के लिए भेज दिया. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बाइक सवार मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे. दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं. दोनों की डेडबॉडी को पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया गया है.
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