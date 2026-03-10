ETV Bharat / state

साहिबगंज में सड़क हादसे में दो युवक की मौत, स्पीड बताया जा रहा है हादसे का कारण

साहिबगंज: जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभापुर डेरा के समीप बीती रात एनएच-80 पर सड़क दुर्घटना हुई. जिससे मौके पर ही बाइक सवार दो युवक की मौत हो गई. मृतक शोभनपुर भट्ठा और तालबन्ना मोहल्ला के रहने वाले हैं. मिली जानकारी के अनुसार शोभापुर भट्टा निवासी देवानंद यादव के 18 वर्षीय पुत्र बादल कुमार यादव और तालबन्ना मोहल्ला निवासी राजकुमार यादव का 23 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार यादव मोटरसाइकिल से महादेवगंज शादी समारोह में जा रहा था.

वाहन की तेज रोशनी बनी हादसे का कारण

जनकारी के अनुसार शोभापुर डेरा के समीप सामने से आ रहे बड़े वाहन के हेडलाइट की रोशनी से बाइक सवार अचंभित हो गए थे. जिसके कारण मोटरसाइकिल एनएच-80 के किनारे पीपल के पेड़ से जा टकराया. जिसके कारण दोनों युवक की मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल और नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों युवक को सदर अस्पताल भेज दिया. जहां डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस ने मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया.

आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम