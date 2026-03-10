ETV Bharat / state

साहिबगंज में सड़क हादसे में दो युवक की मौत, स्पीड बताया जा रहा है हादसे का कारण

साहिबगंज में सड़क हादसे में दो युवक की मौत हो गई है.

ROAD ACCIDENT IN SAHIBGANJ
सड़क हादसे में दो युवक की मौत (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभापुर डेरा के समीप बीती रात एनएच-80 पर सड़क दुर्घटना हुई. जिससे मौके पर ही बाइक सवार दो युवक की मौत हो गई. मृतक शोभनपुर भट्ठा और तालबन्ना मोहल्ला के रहने वाले हैं. मिली जानकारी के अनुसार शोभापुर भट्टा निवासी देवानंद यादव के 18 वर्षीय पुत्र बादल कुमार यादव और तालबन्ना मोहल्ला निवासी राजकुमार यादव का 23 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार यादव मोटरसाइकिल से महादेवगंज शादी समारोह में जा रहा था.

वाहन की तेज रोशनी बनी हादसे का कारण

जनकारी के अनुसार शोभापुर डेरा के समीप सामने से आ रहे बड़े वाहन के हेडलाइट की रोशनी से बाइक सवार अचंभित हो गए थे. जिसके कारण मोटरसाइकिल एनएच-80 के किनारे पीपल के पेड़ से जा टकराया. जिसके कारण दोनों युवक की मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल और नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों युवक को सदर अस्पताल भेज दिया. जहां डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस ने मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया.

आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम

मिली जानकारी के अनुसार मृत युवक बादल के आक्रोशित परिजनों और लोगों ने एनएच-80 को जाम कर दिया है. हालांकि मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी अनिश कुमार पांडेय ने जाम स्थल पर लोगों को समझा बुझा कर शांत करवा दिया. जिसके बाद एनएच-80 पर वाहनों का परिचालन प्रारंभ हो सका. वहीं दोनों युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा है.

ये भी पढ़ें: धनबाद में सड़क हादसा, मां-बेटी की मौत

हजारीबाग में तेज रफ्तार गाड़ी ने मचाई तबाही, 2 की मौत, 6 घायल

हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, पश्चिम बंगाल QRT के दो सदस्यों की मौत

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
SAHIBGANJ
TWO YOUTH DIED
साहिबगंज में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN SAHIBGANJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.