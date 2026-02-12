ETV Bharat / state

नीमराणा: सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार बनी वजह

मांडण थाना अधिकारी किरण यादव ने बताया कि बुधवार रात साढ़े 9 बजे के करीब फोन के जरिये सूचना मिली कि कुतिना गांव के पास दो युवक बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे. तभी कुतीना गांव के पाड़ के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रैंप से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

बहरोड़: जिले के माढन थाना क्षेत्र के कुतीना गांव में बुधवार की रात को हादसा हो जाने से गांव में कोहराम मच गया. हादसे में गांव के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

आसपास के लोगों ने जब जोरदार आवाज सुनी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान अभिषेक कुमार निवासी कुतीना तथा राहुल निवासी खेड़ी तलवाना (हरियाणा) के रूप में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई. इसके बाद दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. गुरुवार सुबह शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसे वाली जगह रैम्प बना हुआ था और बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ सकता है. पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं सड़क की स्थिति या किसी अन्य वाहन की वजह से तो बाइक अनियंत्रित नहीं हुई. ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाएं और रैंप के आसपास चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.