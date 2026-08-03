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दर्दनाक हादसा, बस ने बाइक सवारों को रौंदा, मौके पर दो लोगों की मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई. हादसा कोर कॉलेज के पास हाईवे पर हुआ है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, 3 अगस्त सोमवार की सुबह दो मजदूर रोज की तरह बाइक पर सवार होकर मजदूरी पर जाने के लिए निकले थे, इसी दौरान हरिद्वार हाईवे पर स्थित कोर कॉलेज के पास एक कंपनी के कर्मचारियों को लेने जा रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. बताया गया है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लिया. इसी के साथ पुलिस ने बस चालक को भी हिरासत में ले लिया.