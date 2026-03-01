ETV Bharat / state

हल्द्वानी में हाथी से टकराए बाइक सवार, दोनों की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

हल्द्वानी: रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग पर देर रात बाइक सवार दो युवक अंधेरे में हाथी से टकरा गए. जिसके बाद गुस्साए हाथी ने उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया. इसी बीच राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उधर, वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, वन विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट होने की बात कही है.

राहगीरों ने पुलिस को बताया हाथी ने मारा: जानकारी के मुताबिक, घटना तराई केंद्रीय वन प्रभाग के हल्द्वानी रेंज क्षेत्र में हल्द्वानी-रुद्रपुर सड़क पर बीती रात यानी 28 फरवरी की रात करीब 11 बजे के आस पास की है. बताया जा रहा है कि बाइक से गुजर रहे दो युवक अंधेरे के कारण हाथी से टकरा गए. ऐसे में गुस्साए हाथी ने दोनों युवकों पर हमला बोल दिया. इसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना वन विभाग को दी. साथ ही घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया.