रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास दो बाइक में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस

रांची: झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के पार्किंग स्थल में खड़ी दो बाइक को आसामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया. घटना शनिवार देर रात लगभग दो बजे की बताई जा रही है. मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइकों से अचानक धुआं उठने लगा, देखते ही देखते आग ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया.

अज्ञात लोगों का हाथ होने की आशंका

स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों बाइकें पूरी तरह जल चुकी थीं. आगलगी की सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है. मंदिर परिसर के आस पास रहने वाले लोगों ने आगलगी की घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किया है.

जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन के ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर दो बाइक में आग लगने की वजह से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई. इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच जारी