रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास दो बाइक में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस

रांची में दो बाइक में आग लग गई. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है.

two-bike-caught-fire-near-jagannath-temple-in-ranchi
पार्किंग स्थल में खड़ी बाइक में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के पार्किंग स्थल में खड़ी दो बाइक को आसामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया. घटना शनिवार देर रात लगभग दो बजे की बताई जा रही है. मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइकों से अचानक धुआं उठने लगा, देखते ही देखते आग ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया.

अज्ञात लोगों का हाथ होने की आशंका

स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों बाइकें पूरी तरह जल चुकी थीं. आगलगी की सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है. मंदिर परिसर के आस पास रहने वाले लोगों ने आगलगी की घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किया है.

जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन के ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर दो बाइक में आग लगने की वजह से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई. इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच जारी

वहीं, दूसरी तरफ जगन्नाथपुर पुलिस आग लगी मामले की जांच में लगी हुई है. मंदिर परिसर और उसके आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है. जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही इस मामले में विशेष जानकारी दी जा सकती है.

TAGGED:

FIRE IN RANCHI
रांची में आग की घटना
RANCHI FIRE INCIDENT
RANCHI
BIKE FIRE IN RANCHI

