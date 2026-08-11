ETV Bharat / state

जयपुर में राह चलती महिला की छीनी चेन, संघर्ष के दौरान बदमाश की शर्ट फटकर महिला में हाथ में रह गई

महिला का बाइक से पीछा करते बदमाश ( Photo: Jaipur Police )