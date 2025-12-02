ETV Bharat / state

अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर में 580 करोड़ से ज्यादा की दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, दोनों योजनाएं बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगी.

सीएम योगी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास किए.
सीएम योगी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए. (Photo Credit; CM Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : योगी कैबिनेट ने शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुल ₹582.74 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. दोनों योजनाएं शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगी.

बरेली नगर निगम में पेयजल प्रणाली को नए सिरे से विकसित करने के लिए फेज-1 पुनर्गठन परियोजना को व्यय वित्त समिति से 26,595.46 लाख की स्वीकृति मिल चुकी है. इसमें भारत सरकार का हिस्सा 8,530.96 लाख, राज्य सरकार का 14,504.95 लाख और नगर निगम का अंश 2,559.55 लाख शामिल है. परियोजना के पूरा होने पर बरेली में लगभग 92% आबादी यानी करीब 9 लाख लोग नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से कवर हो जाएंगे.

कानपुर में 316.78 करोड़ की पाइपलाइन विस्तार योजना : कानपुर नगर निगम क्षेत्र के ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में 100% आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार परियोजना को 31,678.88 लाख की मंजूरी मिली है. इसमें भारत सरकार का योगदान 7,610.32 लाख, राज्य सरकार का 18,264.77 लाख और नगर निगम का हिस्सा 4,566.19 लाख है. परियोजना से कानपुर शहर के 33 वार्डों को सीधा लाभ मिलेगा और ईस्ट-साउथ जोन की पूरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.

दोनों परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के दो बड़े नगरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अधिक विश्वसनीय और आधुनिक होगी. सरकार का मानना है कि अमृत 2.0 के तहत ये निवेश शहरी बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देंगे और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे.

यह भी पढ़ें : यूपी में BJP को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष...अमेठी में भूपेंद्र चौधरी बोले- चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

यह भी पढ़ें :योगी सरकार ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत, कैंप में भी माने जाएंगे ऑन ड्यूटी, आसानी से मिलेगी अनुमति

TAGGED:

YOGI CABINET MEETING
BAREILLY AND KANPUR WATER PROJECT
BIG DRINKING WATER PROJECT IN UP
सीएम योगी कैबिनेट फैसला
BIG DRINKING WATER PROJECT IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.