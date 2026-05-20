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मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस के दो बड़े नेता, गेट से ही लौटना पड़ा; बोले- 'कोशिश जारी रहेगी', सियासी गलियारों में उठी नई चर्चा

राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया मंगलवार को मायावती से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया.

सोर्स. राजेंद्र पाल गौतम सोशल मीडिया अकाउंट
मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस के दो बड़े नेता (सोर्स. राजेंद्र पाल गौतम सोशल मीडिया अकाउंट)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 1:11 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन को लेकर तालमेल बिठाने में जुट गए हैं. प्रदेश में भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा हो, लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन को मानते भी हैं और इंकार भी करते हैं.

मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस के दो बड़े नेता (Video Credit; ETV Bharat)

इसी बीच बीते मंगलवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर संशय पैदा कर दिया. हुआ यूं कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता लखनऊ स्थित बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से मिलने निकल पड़े. हालांकि मायावती ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा. इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर नया राग छेड़ दिया है.

दरअसल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया अन्य पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को अचानक कांग्रेस कार्यालय से कुछ कदम की दूरी पर स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय की तरफ चल पड़े. जब बसपा मुखिया मायावती से मिलने उनके आवास के बाहर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया. जानकारी ली गई कि कांग्रेस के यह नेता मिलने आए हैं, लेकिन मायावती ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया. सियासी गलियारों में मायावती के इस कदम की भी खूब चर्चा हो रही है.

सोशल मीडिया पर दी सफाई

गेट से लौटाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए लिखा है कि सामाजिक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ आगमन हुआ. इस दौरान अपने साथी तनुज पुनिया (सांसद बाराबंकी) एवं कुछ साथियों के साथ बहन जी का कुशल-क्षेम जानने के लिए उनके आवास पर जाकर मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन अभी समय नहीं मिला है. उनसे मिलने के लिए समय का अनुरोध किया गया है. आशा है कि शीघ्र ही मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा और बहन जी का कुशल-क्षेम आप सभी साथियों तक पहुंचाऊंगा.

राजन पाल गौतम ने लिखा कि बहन जी के शासनकाल में उनकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और निर्णायक नेतृत्व को सभी वर्गों ने सराहा और स्वीकार किया है. यही कारण है कि उनके प्रति विशेष सम्मान और स्नेह का भाव सदैव बना रहता है. विश्वास है कि शीघ्र ही उनसे मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

लोकसभा चुनाव में था सपा कांग्रेस का गठबंधन

बताते चलें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था. इस गठबंधन का दोनों ही पार्टियों को लाभ भी मिला था. समाजवादी पार्टी जहां पांच लोकसभा सीटों से 37 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई. तो वहीं, कांग्रेस पार्टी भी एक लोकसभा सीट से छह लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई. इसी गठबंधन को दोनों पार्टियां 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जारी रखना चाहती हैं.

दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं. दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से ऐसे भी बयान आते रहे हैं कि चुनाव करीब आने पर गठबंधन होगा या नहीं, देखा जाएगा. इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं के मायावती के द्वार तक पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सपा को छोड़कर कांग्रेस-बसपा के साथ गठबंधन करने की योजना बनाने पर चर्चा शुरू हो गई है.

क्या बोली कांग्रेस?

बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया के बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने को लेकर कांग्रेस पार्टी इसे उनका निजी मामला बता रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है. यह अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का निजी मामला है. वह बसपा अध्यक्ष का हाल-चाल लेने के लिए गए थे. इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहना है.

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