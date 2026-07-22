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बेतिया में दर्दनाक हादसा, दो सहेलियों की अकड़ाहा नदी में डूबने से मौत

बेतिया: बिहार के बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां चारा काटने गईं दो मासूम सहेलियों की अकड़ाहा नदी में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एसडीआरएफ टीम करीब एक घंटे की देरी से पहुंची, जिससे दोनों बच्चियों की जान नहीं बच सकी.

दो सहेलियों की मौत: घटना मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत के वार्ड संख्या-6 स्थित पुरैना सरेह की है. मृतक की पहचान ओझा मठिया गांव की रहने वाली 13 वर्षीय राधा कुमारी और 12 वर्षीय गुंजा कुमारी के रूप में हुई है. ये दोनों राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ओझा मठिया की कक्षा चार की छात्राएं थीं.

चारा काटने गई थी दोनों: परिजनों ने बताया कि दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मवेशियों के लिए चारा काटने पुरैना सरेह गई थीं. चारा काटने के दौरान दोनों अकड़ाहा नदी के किनारे पहुंचीं. इसी बीच अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चली गईं.

देखते ही देखते दोनों नदी में डूबने लगीं. साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव का प्रयास शुरू किया. वहीं ग्रामीणों ने तत्काल एसडीआरएफ और प्रशासन को सूचना दी लेकिन परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की मदद से नदी से दोनों बच्चियों के शव बाहर निकाले गए.