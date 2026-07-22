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बेतिया में दर्दनाक हादसा, दो सहेलियों की अकड़ाहा नदी में डूबने से मौत

बेतिया में दो सहेलियों की अकड़ाहा नदी में डूबने से मौत हो गई. दोनों मवेशी के लिए चारा काटने गई थी. पढ़ें..

girls drowned in Bettiah
बेतिया में दो लड़कियों की डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 5:33 PM IST

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बेतिया: बिहार के बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां चारा काटने गईं दो मासूम सहेलियों की अकड़ाहा नदी में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एसडीआरएफ टीम करीब एक घंटे की देरी से पहुंची, जिससे दोनों बच्चियों की जान नहीं बच सकी.

दो सहेलियों की मौत: घटना मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत के वार्ड संख्या-6 स्थित पुरैना सरेह की है. मृतक की पहचान ओझा मठिया गांव की रहने वाली 13 वर्षीय राधा कुमारी और 12 वर्षीय गुंजा कुमारी के रूप में हुई है. ये दोनों राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ओझा मठिया की कक्षा चार की छात्राएं थीं.

चारा काटने गई थी दोनों: परिजनों ने बताया कि दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मवेशियों के लिए चारा काटने पुरैना सरेह गई थीं. चारा काटने के दौरान दोनों अकड़ाहा नदी के किनारे पहुंचीं. इसी बीच अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चली गईं.

देखते ही देखते दोनों नदी में डूबने लगीं. साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव का प्रयास शुरू किया. वहीं ग्रामीणों ने तत्काल एसडीआरएफ और प्रशासन को सूचना दी लेकिन परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की मदद से नदी से दोनों बच्चियों के शव बाहर निकाले गए.

"सूचना के बाद भी एक घंटे तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई. यदि राहत एवं बचाव दल समय पर पहुंच जाता तो शायद दोनों मासूमों की जान बचाई जा सकती थी."- मृत बच्ची के परिजन

क्या बोले थानाध्यक्ष?: वहीं, मझौलिया थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि परिजनों ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव परिजनों को सौंप दिए गए.

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