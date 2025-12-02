ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: आबादी के बीच दिखे दो भालू, ग्रामीणों में दहशत, कांग्रेस ने वन विभाग ऑफिस को घेरा

उत्तरकाशी के बसुंगा गांव के पास दो भालू देखे गए, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

BEAR TERROR
आबादी के बीच दिखे दो भालू, कांग्रेस ने वन विभाग ऑफिस को घेरा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी: जिला मुख्यालय से सटे बसुंगा गांव में खेतों में एक साथ दो भालू घूमते दिखाई दिए. गांव में भालू दिखने से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालुओं को गांव से दूर भगाने की मांग की है. उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न गांवों में भालुओं का आतंक जारी है. गांव के नजदीक पहुंचे भालू इंसानों के साथ-साथ पालतु जानवरों पर भी हमला कर रहे हैं.

उत्तरकाशी जिले में अब तक भालू 13 लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है. मंगलवार बसुंगा गांव में एक साथ दो भालू ग्रामीणों के खेतों में दिखाई दिए, खेतों में घूमते दो भालुओं का वीडियो ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद किया, जो वीडियो सोशाल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालुओं को गांव से दूर भगाने की मांग की है. ताकि यह भालु किसी इंसान पर हमला न करें.

कांग्रेसियों ने किया वन विभाग के कार्यालय का घेराव: जिले के विभिन्न गांवों में भालुओं के बढ़ते हमलों पर कांग्रेस कार्यकताओं ने वन विभाग के कार्यालय का घेराव किया. उन्होंने भालुओं के हमले की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष प्रदीप रावत के नेतृत्व में कोटबंगला पहुंचे. वहां पर उन्होंने जिले में लगातार इंसानों पर भालुओं के बढ़ते हमलों पर आक्रोश जताते हुए डीएफओ कार्यालय का घेराव किया. जिलाध्यक्ष रावत ने कहा कि जब जनता मर रही है, तब वन विभाग के अधिकारी ताले डालकर गायब हैं. यह धामी सरकार की नाकामी और विभाग की घोर लापरवाही की जीती-जागती तस्वीर है.

कांग्रेस ने दी चेतावनी: जिलाध्यक्ष रावत ने कहा कि जिले में अबतक भालू 13 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है. इसके बावजूद वन विभाग के आधिकारी मौन बैठे हैं. जिले में लगातार भालू के इंसानों पर हमला होने के बाद भी विभाग इसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है. कार्यकर्ताओं ने भालू के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस कमद नहीं उठाने पर उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी.

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि जिस क्षेत्र में भालू की सक्रियता ज्यादा है. वहां वन विभाग रात को गश्त कर रही है. वन विभाग, ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है. ग्रामीणों से जंगल आदि जगहों पर जाने के लिए सामुहिक रूप से जाने के लिए कहा गया है.

