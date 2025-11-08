माउंट आबू के रघुनाथजी मंदिर पहुंचे दो भालू, सुबह की आरती से पहले मचा हड़कंप
पहाड़ी रास्ते से दो भालू मंदिर आए. दोनों मंदिर में कुछ तलाशते रहे. वन विभाग ने कहा कि ये खाने की तलाश में आए थे.
Published : November 8, 2025 at 11:08 AM IST
सिरोही: जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार सुबह रोमांचक नजारा दिखा. नक्की झील किनारे स्थित भगवान श्रीराम के प्रसिद्ध रघुनाथजी मंदिर में आरती से ठीक पहले दो जंगली भालू पहुंच गए. भालुओं को देख पुजारी और कर्मचारी घबरा गए. गनीमत रही कि भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में चले गए.
वन विभाग के रेंजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह छह बजे भोजन की तलाश में 2 भालू रघुनाथजी मंदिर पहुंच गए. मंदिर में लोगों ने शोर मचाया तो दोनों भालू जंगल में चले गए. सिंह के अनुसार, भालू अक्सर भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आते हैं. उन्होंने लोगों से वन्यजीव से छेड़छाड़ ना करने और सतर्कता बरतने की अपील की.
पढ़ें: सिरोही: आबूरोड सदर थाने में घुसा भालू, मंदिर से प्रसाद खाकर लौटा जंगल
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सुबह 6 बजे मंदिर खुलने की तैयारी चल रही थी, तभी पहाड़ी रास्ते से दो भालू मंदिर की ओर आ गए. कुछ देर दोनों भालू मंदिर परिसर में चहल-कदमी करते रहे. आसपास का बारीकी से निरीक्षण करते रहे, जैसे खाने की तलाश कर रहे हों. बताया जा रहा है कि वे मुख्य मंदिर द्वार तक पहुंच गए थे. तब मंदिर में केवल पुजारी और कुछ कर्मचारी मौजूद थे. उन्होंने शोर मचाया और दोनों भालुओं को डंडे से मंदिर से बाहर भगा दिया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से माउंट आबू क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही बढ़ी है. इससे वन विभाग को भी सतर्क रहने की जरूरत है. वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई. यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. रघुनाथजी मंदिर में भगवान श्रीराम अकेले विराजमान हैं. यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.