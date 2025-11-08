ETV Bharat / state

माउंट आबू के रघुनाथजी मंदिर पहुंचे दो भालू, सुबह की आरती से पहले मचा हड़कंप

पहाड़ी रास्ते से दो भालू मंदिर आए. दोनों मंदिर में कुछ तलाशते रहे. वन विभाग ने कहा कि ये खाने की तलाश में आए थे.

Bear at Raghunath Temple
रघुनाथ मंदिर में भालू (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही: जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार सुबह रोमांचक नजारा दिखा. नक्की झील किनारे स्थित भगवान श्रीराम के प्रसिद्ध रघुनाथजी मंदिर में आरती से ठीक पहले दो जंगली भालू पहुंच गए. भालुओं को देख पुजारी और कर्मचारी घबरा गए. गनीमत रही कि भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में चले गए.

वन विभाग के रेंजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह छह बजे भोजन की तलाश में 2 भालू रघुनाथजी मंदिर पहुंच गए. मंदिर में लोगों ने शोर मचाया तो दोनों भालू जंगल में चले गए. सिंह के अनुसार, भालू अक्सर भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आते हैं. उन्होंने लोगों से वन्यजीव से छेड़छाड़ ना करने और सतर्कता बरतने की अपील की.

पढ़ें: सिरोही: आबूरोड सदर थाने में घुसा भालू, मंदिर से प्रसाद खाकर लौटा जंगल

रघुनाथजी मंदिर भालूओं की चहलकदमी (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सुबह 6 बजे मंदिर खुलने की तैयारी चल रही थी, तभी पहाड़ी रास्ते से दो भालू मंदिर की ओर आ गए. कुछ देर दोनों भालू मंदिर परिसर में चहल-कदमी करते रहे. आसपास का बारीकी से निरीक्षण करते रहे, जैसे खाने की तलाश कर रहे हों. बताया जा रहा है कि वे मुख्य मंदिर द्वार तक पहुंच गए थे. तब मंदिर में केवल पुजारी और कुछ कर्मचारी मौजूद थे. उन्होंने शोर मचाया और दोनों भालुओं को डंडे से मंदिर से बाहर भगा दिया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से माउंट आबू क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही बढ़ी है. इससे वन विभाग को भी सतर्क रहने की जरूरत है. वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई. यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. रघुनाथजी मंदिर में भगवान श्रीराम अकेले विराजमान हैं. यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.

TAGGED:

COMMOTION AT ABU RAGHUNATH TEMPLE
DEVOTEES VISIT RAGHUNATH TEMPLE
CHAOS AT RAGHUNATH TEMPLE IN ABU
पहाड़ी क्षेत्र से आए थे भालू
TWO BEARS ENTERED MOUNT ABU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.