कानपुर में BBA की 2 छात्राएं CSJMU कैंपस से लापता; 48 घंटे से गायब छात्राओं के बैग पार्क में मिले

कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से बीबीए कर रहीं 2 छात्राएं कैंपस से लापता हो गईं. उनके बैग विश्वविद्यालय कैंपस के एक पार्क से मिले हैं. दोनों के लापता हुए 48 घंटे हो गए लेकिन, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है. पुलिस ने छात्राओं के लापता होने की सूचना पर सक्रियता दिखाते हुए तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर दी. उनकी आखिरी लोकेशन झकरकटी बस अड्डे पर मिली, जिसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए.

उन्नाव जिले के शुक्लागंज निवासी और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गूबा गार्डन में रहने वाली दो युवतियां छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से बीबीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं. शनिवार को दोनों छात्राएं कॉलेज पहुंची थीं. देर शाम तक जब दोनों छात्राएं अपने-अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने खोजबीन शुरू की.

इस दौरान जब वह विद्यालय परिसर पहुंचे तो वहां एक पार्क से दोनों छात्राओं के बैग मिले. इसके बाद परिजनों ने कल्याणपुर पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो दोनों ही छात्राएं विश्वविद्यालय से निकलती हुई दिखीं. उनके फोन की आखिरी लोकेशन झकरकटी मिली. अब पुलिस की टीमें झकरकटी बस अड्डे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालने में जुट गई हैं.