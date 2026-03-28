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एसबीआई मंडावरी में 30 लाख का गबन: बैंक कर्मियों की मिलीभगत उजागर, दो गिरफ्तार

मंडावरी थाना इलाके के एसबीआई शाखा में तीस लाख के गबन के मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका भी सामने आई है.

Embezzlement Case at SBI
आदर्श थाना मंडावरी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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दौसा: जिले के मंडावरी क्षेत्र में एसबीआई बैंक की शाखा में एक व्यापारी के खाते से करीब 30 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंककर्मियों की मिलीभगत उजागर हुई है. पुलिस ने इस मामले में बैंक के संविदाकर्मी और एक कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका भी सामने आई है. शाखा प्रबंधक की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर स्थानीय व्यापार मंडल ने भी आवाज उठाई थी.

थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित व्यापारी गिर्राज प्रसाद मीना निवासी ताजपुर बामनवास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी फर्म 'पुरुषोत्तमलाल पवन कुमार' के नाम से मंडावरी कृषि उपज मंडी में संचालित है. उसके खाते से फर्जी तरीके से रकम निकाली गई. व्यापारी के अनुसार खाते में बैंक द्वारा 41 लाख रुपए की लिमिट स्वीकृत है. उसे हड़पने के लिए साजिश रची गई.

पढ़ें: अपने ही बैंक ने दिया धोखा? व्यापारी के खाते से लाखों की सेंध, दो वाउचर और 30 लाख गायब!

दो चरणों में हुआ गबन: उपाध्याय ने बताया कि 13 नवंबर 2025 को 23 लाख रुपए बैंक के संविदाकर्मी वीरेंद्र कुमार शर्मा के खाते में ट्रांसफर किए गए. इसके बाद 20 नवंबर 2025 को 7 लाख रुपए कैशियर द्वारा अपने रिश्तेदार अंकित कुमार मीना के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. यह ट्रांजेक्शन दो फर्जी वाउचर तैयार कर किए गए. व्यापारी को इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी. 16 मार्च को जब उसने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की. वहीं, मंडावरी व्यापार मंडल ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके.

असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका भी आई सामने: थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 23 लाख रुपए की राशि असिस्टेंट मैनेजर अशोक कुमार मीना की ओर से पास की गई, जिसके बाद यह रकम संविदाकर्मी वीरेंद्र शर्मा के खाते में ट्रांसफर की गई. वहीं, कैशियर विनोद कुमार मीना ने 7 लाख रुपए अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर किए.

संविदाकर्मी और कैशियर को किया गिरफ्तार: पुलिस ने नानेटा खेड़ा, बामनवास निवासी संविदाकर्मी वीरेंद्र कुमार शर्मा और सिरसाली निवासी बैंककर्मी विनोद कुमार मीना को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे गबन में और कौन-कौन शामिल थे?.

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