ETV Bharat / state

राजसमंद में होटलों पर दबिश, देह व्यापार में संलिप्त बांग्लादेश की दो युवतियां पकड़ी

राजसमंद में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को लेकर रिजॉर्ट और होटलों पर दबिश दी. इस दौरान दो युवतियों को पकड़ा गया.

SP office Rajsamand
कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजसमंद (ETV Bharat Rajsamand)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजसमंद: शहर में देह व्यापार में संलिप्त बांग्लादेश की दो युवतियों को पकड़ा है. देह व्यापार का काला कारोबार चलाने वाले व दलाल को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है. फिलहाल पुलिस ने युवतियों का मेडिकल करवा लिया है और पूछताछ जारी है.

राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि राजसमंद शहर में देह व्यापार के काले कारोबार की सूचना मिली थी. इस पर डीएसबी के साथ राजनगर और कांकरोली थाना पुलिस की टीम द्वारा कुछ रिजॉर्ट व होटल पर दबिश दी गई. पुलिस टीम द्वारा दो बांग्लादेशी युवतियों को पकड़ा गया है. बांग्लादेशी युवतियों के लंबे समय से भारत में देह व्यापार में संलिप्तता की जानकारी सामने आ रही थी. दलाल के माध्यम से बांग्लादेश से युवतियों के आने और इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. साथ ही भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश सरकार तक इस कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है.

पढ़ें: देह व्यापार के आरोप में होटल से 2 दर्जन से अधिक महिला-पुरुष गिरफ्तार, अधिकतर महिलाएं पंजाब की

देह व्यापार के रैकेट में उच्च स्तरीय जांच: राजसमंद एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि दोनों युवतियों का मेडिकल करवा गया है. देह व्यापार को लेकर बांग्लादेश की दो युवतियों के पकड़े जाने के बाद अब इस पूरे रैकेट की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है. अग्रिम जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर दलाल हो या अन्य कोई आरोपी, उन्हें भी डिटेन कर कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

2 ARREST IN PROSTITUTION CASE
POLICE RAID ON HOTELS AND RESORTS
बांग्लादेश की दो युवतियां पकड़ी
BANGLADESHI WOMEN ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.