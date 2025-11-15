ETV Bharat / state

राजसमंद में होटलों पर दबिश, देह व्यापार में संलिप्त बांग्लादेश की दो युवतियां पकड़ी

राजसमंद: शहर में देह व्यापार में संलिप्त बांग्लादेश की दो युवतियों को पकड़ा है. देह व्यापार का काला कारोबार चलाने वाले व दलाल को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है. फिलहाल पुलिस ने युवतियों का मेडिकल करवा लिया है और पूछताछ जारी है.

राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि राजसमंद शहर में देह व्यापार के काले कारोबार की सूचना मिली थी. इस पर डीएसबी के साथ राजनगर और कांकरोली थाना पुलिस की टीम द्वारा कुछ रिजॉर्ट व होटल पर दबिश दी गई. पुलिस टीम द्वारा दो बांग्लादेशी युवतियों को पकड़ा गया है. बांग्लादेशी युवतियों के लंबे समय से भारत में देह व्यापार में संलिप्तता की जानकारी सामने आ रही थी. दलाल के माध्यम से बांग्लादेश से युवतियों के आने और इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. साथ ही भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश सरकार तक इस कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है.