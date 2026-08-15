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दिल्ली में वीजा की शर्त तोड़कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

दिल्ली पुलिस ने 15 दिन वीजा की शर्त तोड़कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा डिटेंशन सेंटर भेजे गए

दिल्ली में वीजा की शर्त तोड़कर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए
दिल्ली में वीजा की शर्त तोड़कर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2026 at 3:03 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले की फॉरेनर सेल ने ‘ऑपरेशन विस्टा 1.0’ के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. दोनों भारत में अधिकतम 15 दिन प्रति विजिट रुकने की अनुमति के बावजूद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए थे.

विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष अभियान: पुलिस के मुताबिक, फॉरेनर सेल की टीम ने सेंट्रल जिले के होटल और गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया. इसी दौरान अराकाशन रोड, नबी करीम स्थित एक होटल में दोनों बांग्लादेशी नागरिक मिले. जांच में सामने आया कि दोनों 23 जून 2026 को डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे. उनके पासपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक वैध थे, लेकिन वीजा की शर्त के अनुसार प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिन ही भारत में ठहरने की अनुमति थी.

दोनों को वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा: पुलिस ने दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद दोनों को वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा. उनकी पहचान बांग्लादेश के हबीगंज निवासी 23 वर्षीय एमडी अनहारुल इस्लाम सौरोब खान और कुमिल्ला निवासी 27 वर्षीय तारिकुल इस्लाम सुजान के रूप में हुई है.

दोनों को सेवा धाम स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा: दोनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया गया. FRRO ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी करते हुए उन्हें सेवा धाम स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया है. दोनों के खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

‘ऑपरेशन विस्टा 1.0’ का उद्देश्य दिल्ली में विदेशी नागरिकों के वीजा स्टेटस और दस्तावेजों का सत्यापन करना तथा वीजा एवं इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना है. पुलिस आगे भी होटल और गेस्ट हाउस में दस्तावेजों की जांच जारी रखेगी.

...डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह

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