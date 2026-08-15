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दिल्ली में वीजा की शर्त तोड़कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले की फॉरेनर सेल ने ‘ऑपरेशन विस्टा 1.0’ के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन कर दिल्ली में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. दोनों भारत में अधिकतम 15 दिन प्रति विजिट रुकने की अनुमति के बावजूद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए थे.

विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष अभियान: पुलिस के मुताबिक, फॉरेनर सेल की टीम ने सेंट्रल जिले के होटल और गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया. इसी दौरान अराकाशन रोड, नबी करीम स्थित एक होटल में दोनों बांग्लादेशी नागरिक मिले. जांच में सामने आया कि दोनों 23 जून 2026 को डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे. उनके पासपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक वैध थे, लेकिन वीजा की शर्त के अनुसार प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिन ही भारत में ठहरने की अनुमति थी.

दोनों को वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा: पुलिस ने दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद दोनों को वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा. उनकी पहचान बांग्लादेश के हबीगंज निवासी 23 वर्षीय एमडी अनहारुल इस्लाम सौरोब खान और कुमिल्ला निवासी 27 वर्षीय तारिकुल इस्लाम सुजान के रूप में हुई है.