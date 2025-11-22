ETV Bharat / state

लखनऊ में अंतरराज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़; विदेशी करेंसी का लालच देकर करते थे ठगी, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार

पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 29 विदेशी नोट बरामद किये हैं.

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी. (Photo credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 9:05 PM IST

लखनऊ : राजधानी की वजीरगंज थाना पुलिस ने विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 29 विदेशी नोट बरामद किये हैं. गिरफ्तार किये गये आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं.

थाना वजीरगंज पुलिस के मुताबिक, एक शिकायत के बाद मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को डालीगंज पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है. इनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक उमर शेख और हसन शेख के रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में ठगी का सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के पास से ​29 विदेशी नोट, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत लगभग 34,655, 8,100 नकद, ​छह मोबाइल फोन दो एंड्रॉयड और चार कीपैड मोबाइल और अखबार में लपेटे हुए नकली नोटों के बंडल बरामद किया है.


​पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वह पिछले आठ साल से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं. वह दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में लोगों को निशाना बनाते थे. वह ठगी के लिए एक खास तरीका अपनाते थे. वह बंडल के ऊपर 7 से 9 असली विदेशी नोट रखते थे, ताकि पीड़ित को विश्वास हो जाए, जबकि अंदर केवल अखबार और कागज भरा होता था. भरोसा होने के बाद आरोपी लाखों रुपये लेकर नकली नोटों का बंडल थमाकर फरार हो जाते थे.


​वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी और उनकी टीम की सतर्कता से एक बड़ी ठगी की वारदात टल गई है. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों बांग्लादेशी नागरिकों के अन्य राज्यों में आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है. पुलिस आरोपियों की अवैध गतिविधियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

