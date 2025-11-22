ETV Bharat / state

लखनऊ में अंतरराज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़; विदेशी करेंसी का लालच देकर करते थे ठगी, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी. ( Photo credit: Police Media Cell )