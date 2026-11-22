मातम में बदलीं शादी की खुशियां! हाईटेंशन तारों से टकराई दूल्हे की बग्घी; दो की मौत, घोड़ों ने भी तोड़ा दम
फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र की घटना, दो बैंडकर्मियों की मौत से गम में बदला खुशी का माहौल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:20 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करंट लगने से दो बैंड कर्मियों की मौत हो गई. दरअसल, बारात निकलने के दौरान दूल्हे की बग्घी ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तारों से टकरा गई, जिससे पूरी बग्घी में करंट दौड़ गया. हादसे के वक्त दूल्हे ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दो बैंडकर्मी इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
दरअसल, घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर बेजुआ की है, जहां प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण दिवारी लाल के मुताबिक, शनिवार देर रात गांव में रहने वाले सर्वेश बाल्मीकि की बेटी निशा की बारात मथुरा जनपद के फरह से आयी थी. सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था. शादी की रस्मों की शुरुआत बारात के आने के साथ हुई. बारात चढ़ने के लिए घोड़ा बग्घी का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दूल्हा सवार था और गानों पर बाराती झूम रहे थे.
इसी दौरान रास्ते में लटक रहे हाईटेंशन तारों से बग्घी का पाइप टकरा गया. इस हादसे से अफरा तफरी और चीखपुकार मच गई. दूल्हे ने किसी तरह कूद कर जान बचा ली, लेकिन बैंडकर्मी अकील और पप्पू की करंट लगने से मौत हो गई. इस हादसे में बग्घी में लगे दो घोड़ों की भी जान चली गई.
इस हादसे से खुशियों का माहौल गम में बदल गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली. साथ ही, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है.
ग्रामीणों का कहना है कि तार नीचे थे जिसकी जानकारी बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन इन्हें ठीक नहीं कराया गया. समय रहते इन्हें ठीक करा दिया जाता तो यह हादसा न होता. इस संबंध में सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि बारात चढ़ने के दौरान दो लोगों की मौत करंट से हुई है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मामले में कार्रवाई जारी है.
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