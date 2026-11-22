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मातम में बदलीं शादी की खुशियां! हाईटेंशन तारों से टकराई दूल्हे की बग्घी; दो की मौत, घोड़ों ने भी तोड़ा दम

हाईटेंशन तारों से टकराई दूल्हे की बग्घी ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : जनपद में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करंट लगने से दो बैंड कर्मियों की मौत हो गई. दरअसल, बारात निकलने के दौरान दूल्हे की बग्घी ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तारों से टकरा गई, जिससे पूरी बग्घी में करंट दौड़ गया. हादसे के वक्त दूल्हे ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दो बैंडकर्मी इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना स्थल (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर बेजुआ की है, जहां प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण दिवारी लाल के मुताबिक, शनिवार देर रात गांव में रहने वाले सर्वेश बाल्मीकि की बेटी निशा की बारात मथुरा जनपद के फरह से आयी थी. सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था. शादी की रस्मों की शुरुआत बारात के आने के साथ हुई. बारात चढ़ने के लिए घोड़ा बग्घी का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दूल्हा सवार था और गानों पर बाराती झूम रहे थे.