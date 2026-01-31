श्रीनगर में UPCL के RDSS से एक ही रात में दो बार चोरी करने घुसे चोर, CCTV में कैद हुई तस्वीर
श्रीनगर के चौरास में है यूपीसीएल का आरडीएसएस, 29 जनवरी की रात दो बार चोर चोरी करने यहां घुसे
Published : January 31, 2026 at 5:07 PM IST
श्रीनगर गढ़वाल: चौरास स्थित UPCL (Uttarakhand Power Corporation Limited) के RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) प्रोजेक्ट के स्टोर में 29 जनवरी की रात चोरी की दो बड़ी कोशिशों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई.
यूपीसीएल के आरडीएसएस में दो बार चोरी का प्रयास: शातिर चोरों ने एक ही रात में दो बार स्टोर को निशाना बनाया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहली घटना रात करीब 10:30 बजे की है. इस दौरान कुछ अज्ञात चोर लगभग 350 किलो एल्यूमिनियम कंडक्टर लेकर फरार होने की कोशिश करते दिखे.
गार्ड्स ने चोरों की कोशिश नाकाम की: चोर भी बड़े दुस्साहसी थे. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद आधी रात करीब 12:30 बजे वो एक बार फिर स्टोर में घुस गए. इस दौरान भी उन्होंने चोरी का प्रयास किया. दावा किया जा रहा है कि इस बार भी गार्ड ने सतर्कता दिखाते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के गार्डों की मदद ली और चोरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा. इस तरह चोरों का दूसरा प्रयास भी नाकाम हो गया. इन दोनों घटनाओं की CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
स्टोर इंचार्ज ने ये कहा: स्टोर इंचार्ज कमल पटवाल ने बताया कि-
इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है. फिलहाल स्टोर में रखे गए सामान का डाटा आकलन किया जा रहा है. आकलन के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कोई सामग्री चोरी हुई है या गार्डों की सतर्कता से चोर पूरी तरह नाकाम रहे.
-कमल पटवाल, स्टोर इंचार्ज-
सीसीटीवी फुटेज देख लोग हैरान: लगातार दो बार चोरी की कोशिश और वायरल CCTV फुटेज ने चौरास क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं गार्डों की सजगता की भी सराहना की जा रही है.
