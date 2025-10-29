ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में दो एएसआई समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, जानिए वजह

भीलवाड़ा में प्रतापनगर थाने के चार पुलिसकर्मियों को विभागीय जांच के चलते निलंबित कर दिया. इनका मुख्यालय पुलिस लाइन रहेगा.

Superintendent of Police Office, Bhilwara
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 29, 2025

Updated : October 29, 2025 at 12:35 PM IST

भीलवाड़ा: जिला पुलिस के चार कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को विभागीय जांच के चलते दो एएसआई व दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया. निलंबित चारों पुलिसकर्मी प्रतापनगर थाने में तैनात थे. अब निलंबन के दौरान चारों का मुख्यालय पुलिस लाइन रहेगा.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाने के एएसआई महेंद्र खोजी एवं राधाकृष्ण, कांस्टेबल कुलदीप एवं आशीष को निलंबित किया है. चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1958 की धारा 13/1 में दिए अधिकारों का इस्तेमाल किया गया. केस की जांच में खामियां छोड़ने के चलते इन पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच चल रही है.

एसपी सिंह ने कहा कि जिले में पुलिसकर्मियों को अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं. किसी भी पुलिसकर्मियों की अपराधी तत्व, बजरी माफिया एवं संदिग्ध व्यक्तियों से मिलीभगत पाई तो सख्त कारवाई की जाएगी. एसपी के अनुसार, पूर्व में बजरी खनन मामले में मांडल थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया था. सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास के नारा कायम करना होगा. एसपी यादव ने कहा कि पुलिसकर्मियों की अपराधी तत्वों से सांठ गांठ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

