ETV Bharat / state

बीजेपी के झंडे को तिरंगे के अपमान से जोड़कर किया वायरल, संपादक सहित दो अरेस्ट

धमतरी पुलिस ने न्यूज हैंडल करने वाले प्रधान संपादक और संपादक को गिरफ्तार किया.

TRICOLOR FLAG CONTROVERSY DHAMTARI
धमतरी तिरंगा विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोशल मीडिया पर एडिटेड और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भाजपा कार्यालय कुरूद में पार्टी का झंडा फहराने के पुराने वीडियो को एडिट कर स्वतंत्रता दिवस से जोड़ दिया गया और इसे तिरंगे के अपमान से संबंधित भ्रामक संदेश के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.

झंडा विवाद पर धमतरी पुलिस की कार्रवाई

धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया 22 मार्च 2026 को भाजपा कार्यालय कुरूद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था. इसी वीडियो को बाद में एडिट कर उसमें तिरंगे का प्रतीक और भ्रामक शीर्षक जोड़ दिया गया. वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.

तिरंगा विवाद में धमतरी पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

मामले की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 190/2026 के तहत धारा 336(4) और 353(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ की और उनके मोबाइल फोन की जांच की.

मोबाइल फोन की जांच में मिले सबूत

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि जांच में वीडियो एडिटिंग से जुड़े एप्लीकेशन और सोशल मीडिया से संबंधित डिजिटल साक्ष्य मिले. पुलिस के अनुसार, मूल वीडियो को एडिट किया गया था. बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. वीडियो डिलीट किए जाने के बाद Instagram के Recently Deleted सेक्शन में भी उसके साक्ष्य भी मिले. पुलिस ने स्क्रीनशॉट समेत अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया. जांच में आरोपी राकेश निराला के मोबाइल फोन से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा फहराए जाने से संबंधित फोटो भी मिले. इनका भी पंचनामा तैयार किया गया.

न्यूज हैंडल करने वाले दो गिरफ्तार

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 18 अगस्त को ग्राम जिल्दी, थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी भुनेश्वर निराला, उम्र 25 वर्ष और राकेश निराला, उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

धमतरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी फोटो, वीडियो या खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि एडिटेड या भ्रामक सामग्री को प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई
14 लाख की धोखाधड़ी, बैंक का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, पूर्व कर्मचारी के साथ मिलकर की हेराफेरी
बकाया सरचार्ज पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दी 50 फीसदी छूट, एकमुश्त बकाया जमा करने पर मिलेगा लाभ

TAGGED:

धमतरी तिरंगा झंडा विवाद
DHAMTARI FLAG CONTROVERSY
INSULT OF TRICOLOUR IN DHAMTARI
धमतरी बीजेपी झंडा
TRICOLOR FLAG CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.