ETV Bharat / state

तस्करी का अजब खेल : इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर : बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत गुजरात तस्करी हो रही 8 लाख की हरियाणा निर्मित अवैध शराब पकड़ी है. राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था. पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी को रोकने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार की ओर से ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसके तहत नेशनल हाईवे 48 के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली, जबकि गुजरात में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. बावजूद शराब तस्कर नए तरीकों से तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. इस पर राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी. इस दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाया. ड्राइवर से पूछताछ करने पर वह सही जवाब नहीं दे सका. पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में हरियाणा निर्मित अवैध शराब की पेटियां भरी हुई मिली, जिसके कोई कागजात नहीं मिले.