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जींद में मुठभेड़, अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, व्यापारी से एक करोड़ रुपये मांगे थे

अपहरण की कोशिश कर रंगदारी मांगने के मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ATTEMPTED KIDNAPPING IN JIND
पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 23, 2026 at 4:19 PM IST

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जींदः जुलाना में 17 मार्च की सुबह व्यापारी सुशील कुमार के अपहरण की कोशिश और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है. इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

17 मार्च को अपहरण की कोशिश : पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि "जुलाना निवासी सुशील ने 17 मार्च को पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वे सुबह की सैर के लिए निकले थे. उसी समय कार में आए तीन नकाबपोश युवकों ने उनके अपहरण की कोशिश की लेकिन सुशील कुमार नीचे गिर गए और अन्य लोगों को अपनी तरफ आता देखकर मौके से सभी आरोपी फरार हो गए."

प्रेस वार्ता करते पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह (Etv Bharat)

एक करोड़ रुपया फिरौती वसूली की थी मंशा : आरोपियों ने व्यापारी से रंगदारी भी मांगी थी. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि "मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक उचाना संदीप कुमार के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें चौकी जुलाना, डिटेक्टिव स्टाफ, एवीटी स्टाफ और साइबर सेल के कर्मी शामिल थे. चौकी जुलाना इंचार्ज उप निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में आरोपी विक्की वासी मालवी को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की गई और आरोपी की दो दिन की पुलिस रिमांड हासिल की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उनकी मंशा व्यापारी सुशील से एक करोड़ रुपये लेने की थी.

आरोपियों ने पुलिस पर किया सीधा फायरः उन्होंने बताया कि "22 मार्च को डिटेक्टिव स्टाफ जींद के इंचार्ज निरीक्षक मनीष कुमार को सूचना मिली कि वारदात में शामिल दो आरोपित गतौली नहर पुल के पास अवैध हथियारों सहित मौजूद हैं. जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर सीधा फायर कर दिया. पुलिस टीम बाल-बाल बच गई. जवाबी फायर में एक गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया."

नागरिक अस्पताल जींद में दोनों आरोपी भर्ती: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान गांव मालवी निवासी प्रवेश के तौर पर बताया. पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का पिस्तौल, एक खाली खोल और दो जिंदा राउंड बरामद किया. वहीं दूसरा आरोपी भागने का प्रयास करते हुए गिर गया, जिसके पैर में भी चोट लगी है. पुलिस टीम ने उसे भी काबू कर लिया, जिसकी पहचान मालवी निवासी सागर के रूप में हुई. दोनों आरोपियों को नागरिक अस्पताल जींद में भर्ती कराया गया है. एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.

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जींद में अपहरण का प्रयास
2 ARRESTED FOR ATTEMPTED KIDNAPPING
अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार
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ATTEMPTED KIDNAPPING IN JIND

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