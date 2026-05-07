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महराजगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई; एक करोड़ की नशीली दवाओं के साथ तीन गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस गिरफ्त में तीनों आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )