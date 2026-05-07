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महराजगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई; एक करोड़ की नशीली दवाओं के साथ तीन गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया.

पुलिस गिरफ्त में तीनों आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में तीनों आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 6:30 PM IST

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महराजगंज : श्यामदेउरवां थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बुधवार रात तीन अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद करने का दावा किया है. दवाओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्यामदेउरवां थाना पुलिस ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई की है. अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम तथा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम श्यामदेउरवां स्टेडियम के पास से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रामसमुश केवट निवासी खरोहवा थाना बेलीपार, नवीन कुमार गौतम निवासी अंधियारीबाग उत्तरी थाना गोरखनाथ तथा संदीप कुमार निवासी डोहरिया थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है. तीनों आरोपित एमआर के रूप में कार्य करने का दावा करते थे.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा बड़ी बैंड ड्रग्स की रिकवरी हुई है. इसमें तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है. जहां से आरोपी ड्रग्स लाते हैं उसकी भी जानकारी की गई है. इसमें कुछ दुकान का नाम आया है, कुछ मेडिकल स्टोर का नाम आया है. उनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जहां-जहां यह लोग सप्लाई करने वाले थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक यह पिछले तीन महीनों से नशीली दवाओं की तस्करी में सक्रिय थे. पुलिस ने आरोपितों के पास से 26 पैकेट कैप्सूल, जिसमें कुल 6240 कैप्सूल हैं, 73 पैकेट टैबलेट, जिसमें 43800 टैबलेट हैं और एक और टैबलेट के 25 बॉक्स, जिनमें 3750 टैबलेट बरामद की हैं. पुलिस का कहना है कि यह दवाएं अवैध रूप से बेचने के लिए लाई जा रहीं थीं.

श्यामदेउरवां थाने में आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अभिजीत कुमार, सुनील कुमार सिंह, अनिकेत सिंह सहित आठ पुलिसकर्मी शामिल रहे.

यह भी पढ़ें : बलरामपुर: नेपाल सीमा के पास 11 लाख की नशीली दवाएं बरामद, तीन ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार

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