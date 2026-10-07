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औरैया में अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ दो गिरफ्तार

औरैया में अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : त्यौहार से पहले अवैध रूप से पटाखे बनाने और उनका भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. फफूंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है.