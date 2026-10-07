औरैया में अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ दो गिरफ्तार
दोनों आरोपितों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:07 PM IST
औरैया : त्यौहार से पहले अवैध रूप से पटाखे बनाने और उनका भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. फफूंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है.
सीओ फायर तेजवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचे थे. जिसके बाद विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेकर दोनों आरोपितों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. त्योहार के मद्देनजर पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध आतिशबाजी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.
थाना फफूंद पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखा निर्माण/भंडारण करने वाले 02 अभियुक्तगण को 191 किग्रा0 बने व अधबने पटाखा सामग्री, 46 किग्रा0 दफ्ती के खोखे एवं 21 किग्रा0 बारूद सहित किया गया गिरफ्तार। #UPPolice https://t.co/QUQp8S3zrK— Auraiya Police (@auraiyapolice) October 7, 2026
पुलिस के अनुसार, बुधवार देर शाम थाना प्रभारी अजय कुमार और सीओ फायर तेजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि आबादी के बीच एक घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए और जमा किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर टीम ने बताए गए मकान पर छापा मारा.
तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से आजम खान और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया गया है. घर के अंदर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है. पुलिस ने करीब बने-अधबने पटाखे, दफ्ती के खोखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है.
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