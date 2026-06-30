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मेरठ में महिला मित्र समेत दो गिरफ्तार; फर्जी स्पा और यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी, पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

मेरठ में ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : पुलिस की साइबर सेल और थाना नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम को मंगलवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पहचान छुपाकर ठगी करने के आरोप में एक युवक और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि एक स्पा सेंटर बंद होने के बाद आरोपी ने पहचान छिपाकर टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम पर ठगी की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार लाख 16 हजार रुपये, एक कार, लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, चेकबुक, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और कई फर्जी कंपनियों के लेटर हेड व स्टैंप बरामद किए हैं. एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने किया खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)



​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के कुशल मार्गदर्शन में साइबर सेल व थाना नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. ​पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नौचंदी में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. प्रेसवार्ता के दौरान एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर सेल द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से जांच की जाती है. उसमें कुछ शिकायत आईं थीं, जिनकी जांच की गई. इसमें एक युवक और एक युवती पकड़े गए हैं. पकड़े गए युवक ने अपना नाम 'अभिराज' बताया था. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी यात्रा और स्पा के नाम पर लोगों को भ्रमित कर बैंक खातों में पैसे डलवाते थे, जिसके लिए उन्होंने एक महिला को ग्राहकों से बातचीत के लिए रखा था. दूसरा उनका एक साथी था महेश, उसको भी इसी काम में लगाया गया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब अभिराज से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपना नाम बदलकर और पहचान छुपाकर यह कार्य काफी लंबे समय से कर रहा था. जिसके चलते उसने अब तक करोड़ों रुपये की ठगी की है. पुलिस आरोपी महिला और महेश की भी तलाश में लगी हुई है.