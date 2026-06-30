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मेरठ में महिला मित्र समेत दो गिरफ्तार; फर्जी स्पा और यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी, पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि दो आरोपियों की तलाश के लिये टीमें रवाना कर दी गई हैं.

मेरठ में ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार
मेरठ में ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:45 PM IST

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मेरठ : पुलिस की साइबर सेल और थाना नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम को मंगलवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पहचान छुपाकर ठगी करने के आरोप में एक युवक और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि एक स्पा सेंटर बंद होने के बाद आरोपी ने पहचान छिपाकर टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम पर ठगी की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार लाख 16 हजार रुपये, एक कार, लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, चेकबुक, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और कई फर्जी कंपनियों के लेटर हेड व स्टैंप बरामद किए हैं.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने किया खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)



​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के कुशल मार्गदर्शन में साइबर सेल व थाना नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. ​पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नौचंदी में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

प्रेसवार्ता के दौरान एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर सेल द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से जांच की जाती है. उसमें कुछ शिकायत आईं थीं, जिनकी जांच की गई. इसमें एक युवक और एक युवती पकड़े गए हैं. पकड़े गए युवक ने अपना नाम 'अभिराज' बताया था.

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी यात्रा और स्पा के नाम पर लोगों को भ्रमित कर बैंक खातों में पैसे डलवाते थे, जिसके लिए उन्होंने एक महिला को ग्राहकों से बातचीत के लिए रखा था. दूसरा उनका एक साथी था महेश, उसको भी इसी काम में लगाया गया था.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब अभिराज से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपना नाम बदलकर और पहचान छुपाकर यह कार्य काफी लंबे समय से कर रहा था. जिसके चलते उसने अब तक करोड़ों रुपये की ठगी की है. पुलिस आरोपी महिला और महेश की भी तलाश में लगी हुई है.



​पुलिस पूछताछ में मुख्य अभियुक्त यूनुस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पहले मेरठ के एक स्टूडियो और स्पा सेंटर में पार्टनरशिप में काम करता था, जो करीब एक साल पहले पुलिस कार्रवाई में बंद हो गए थे.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहचान छुपाकर उसने "अभिराज" नाम से एक फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया. नाम का फायदा उठाकर उसने किराए पर ऑफिस लिया और युवक-युवतियों को अपने साथ काम पर रखा, ताकि किसी को शक न हो.


​पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी और उसकी महिला मित्र फर्जी स्पा और मसाज होम सर्विस के विज्ञापन डालते थे. जब ग्राहक स्पा सर्विस के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करते थे, तो वे व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर विभिन्न बैंक खातों में पैसे डलवा लेते थे. ग्राहकों से बात करने के लिए उन्होंने एक महिला को रखा था.


स्पा के अलावा आरोपियों ने एक टूर एंड ट्रैवल नाम से एक फर्जी कंपनी भी बना रखी थी. इसके जरिए वे लोगों को यात्रा पर भेजने के नाम पर टिकट और होटल बुकिंग का झांसा देते थे. प्रति व्यक्ति 1 से 2 लाख रुपये एडवांस लेकर ये लोगों को ठगते थे. आरोपी पिछले 2 साल से इस काम को अंजाम दे रहे थे और अब तक करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा चुके हैं. ठगी के इस खेल में उनका एक और साथी महेश भी शामिल है.


​पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के पास से बरामद लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है. उनके बैंक खातों के लेन-देन खंगाले जा रहे हैं. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में 20 हजार का इनामी साइबर ठग गिरफ्तार, 31.71 लाख रुपये का लेनदेन मिला, 31 करोड़ से अधिक की ठगी की

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