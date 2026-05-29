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जालसाज़ी और 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

गिरफ्तार आरोपी सपा युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं. इस मामले में अभी 5 आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं.

Forgery Ransom Case
3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:09 AM IST

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आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एकता थाना पुलिस ने गुरुवार रात को धोखाधड़ी, करोड़ों रुपये की ज़मीन पर कब्ज़ा करने और रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपी समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष है. उसके खिलाफ पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में अभी 5 आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विवेक यादव पुत्र मनवीर सिंह निवासी राजपुर चुंगी सदर और दिनेश सिंह तोमर पुत्र तुकराम सिंह निवासी राजपुर चुंगी हैं. एकता थाना में धोखाधड़ी, करोड़ों रुपये की ज़मीन पर कब्ज़ा करने और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिस पर पुलिस ने छानबीन की. पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए साक्ष्य जुटाए.

पुलिस टीम ने गुरुवार रात मुखबिर की सटीक सूचना पर इस मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता विवेक यादव को गुतला पुल के पास से धर दबोचा. वहीं उसके साथी दिनेश सिंह तोमर को बमरौली कटारा थाना के पास से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया. दोनों से दो मोबाइल बरामद किए हैं. इस मामले में फरार आरोपी राम स्नेही, बालकृष्ण शर्मा, जितेंद्र सिंह, रॉकी यादव और योगेश तोमर की तलाश में पुलिस टीम लगी है.

यह था मामला

एकता थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था कि "मेरे पिता को नशे लत थी. पीड़ित ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी. जिसमें आरोप था कि समाजवादी पार्टी के नेता विवेक यादव ने अपने सहयोगियों दिनेश सिंह तोमर, राम स्नेही, बालकृष्ण शर्मा, जितेंद्र सिंह, रॉकी यादव और योगेश तोमर के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची."

आरोपियों ने नशे की लत और नशा करने की कमजोरी का फायदा उठाकर जालसाजी की. जिसमें बेशकीमती भूमि का फर्जी इक़रारनामा तैयार करवा लिया. इस खेल को पुख्ता करने के लिए आरोपियों ने पीड़ित के पीड़ित के पिता को फर्जी चेक भी थमा दिए. जब अपने पिता के साथ हुई धोखाधड़ी और करोड़ों की ज़मीन हड़पने के खेल का पता चला, तो उसने आरोपियों से संपर्क करके विरोध दर्ज कराया. इस पर सपा नेता विवेक यादव और उसके साथियों ने ज़मीन खाली करने से साफ़ इनकार कर दिया.

इतना ही नहीं, आरोपियों ने ज़मीन पर अपना अवैध कब्ज़ा बनाए रखने के लिए डराया और धमकाया. गाली-गलौज की. मामला शांत करने और कब्ज़ा छोड़ने के बदले 3 करोड़ रुपये की मोटी रकम मांगी.

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