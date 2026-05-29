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जालसाज़ी और 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एकता थाना पुलिस ने गुरुवार रात को धोखाधड़ी, करोड़ों रुपये की ज़मीन पर कब्ज़ा करने और रंगदारी मांगने के आरोपी सपा नेता विवेक यादव समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष है. उसके खिलाफ पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में अभी 5 आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विवेक यादव पुत्र मनवीर सिंह निवासी राजपुर चुंगी सदर और दिनेश सिंह तोमर पुत्र तुकराम सिंह निवासी राजपुर चुंगी हैं. एकता थाना में धोखाधड़ी, करोड़ों रुपये की ज़मीन पर कब्ज़ा करने और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिस पर पुलिस ने छानबीन की. पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए साक्ष्य जुटाए. पुलिस टीम ने गुरुवार रात मुखबिर की सटीक सूचना पर इस मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता विवेक यादव को गुतला पुल के पास से धर दबोचा. वहीं उसके साथी दिनेश सिंह तोमर को बमरौली कटारा थाना के पास से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया. दोनों से दो मोबाइल बरामद किए हैं. इस मामले में फरार आरोपी राम स्नेही, बालकृष्ण शर्मा, जितेंद्र सिंह, रॉकी यादव और योगेश तोमर की तलाश में पुलिस टीम लगी है.